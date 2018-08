Nelson Müller mit Porsche gegen Ampel gefahren und verletzt

Der Fernsehkoch Nelson Müller ist am Morgen in Essen mit seinem Sportwagen gegen eine Ampel gefahren. Er erlitt schwere Prellungen.

Essen. Schock für Fernsehkoch Nelson Müller: Er ist am frühen Freitagmorgen um 4.35 Uhr mit seinem Porsche in Essen gegen eine Ampel gefahren und dabei verletzt worden. Es sollen keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert gewesen sein.

Müllers Management bestätigte den Vorfall. Der 39-Jährige habe während der Fahrt einen Asthma-Anfall bekommen und aus Panik versucht, seine Tasche mit Asthmaspray zu greifen. In diesem Moment habe er die Kontrolle über den Wagen verloren und sei gegen die Ampel geprallt, so seine Managerin Manuela Ferling.

Müller zog sich schwere Prellungen zu

Wie Ferling weiter berichtete, war Nelson Müller zu der frühen Uhrzeit auf dem Weg zur Arbeit. Für einen Dreh habe er noch Sachen in seinem Restaurant holen wollen.

Er soll sich bei dem Unfall starke Prellungen zugezogen haben. Er wurde daher ins Krankenhaus gebracht, wo er zurzeit noch in Behandlung ist. Nelson Müller soll aber inzwischen schon auf dem Weg der Besserung sein. Managerin Ferling: „Das Schlimmste ist der Schock. Er hat sehr viel Glück gehabt.“ (tat)

