Robert Redford kündigt Ende seiner Schauspiel-Karriere an

Berlin/Los Angeles. Robert Redford lässt die Schauspielerei hinter sich. Das kündigte der US-Amerikaner in einem Interview an. Damit wird sein aktueller Film „The Old Man & The Gun“ der letzte, in dem er zu sehen ist. Er soll im Herbst in die US-Kinos kommen.

„Sag niemals nie, aber ich habe ziemlich sicher beschlossen, dass es das für mich als Schauspieler war“ sagte er dem Portal Entertainment Weekly. Er werde sich nach dem Film in Richtung Rente begeben, weil er den Job lange genug gemacht habe. Seit er 21 gewesen sei. „Ich dachte: Das ist jetzt genug.“

Oscar für sein Lebenswerk

Robert Redford ist aus Filmen wie „Zwei Banditen“, „Die Unbestechlichen“ und „Jenseits von Afrika“ bekannt. Er gewann zahlreiche Preise, darunter einige Golden Globes und auch zwei Oscars. Allerdings nicht als Schauspieler, sondern als bester Regisseur für „Eine ganz normale Familie“ (1981) und schließlich für sein Lebenswerk (2002).

Er ist einer der großen alten Männer Hollywoods. Er war Spion, Ganove, Cowboy. Das ist Leinwand-Legende Robert Redford, der am 18. August 1936 in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Foto: Scherf / imago

Im August 2018 gab der Schauspieler, Regisseur und Produzent bekannt, sich aus dem Hollywood-Geschäft zurückzuziehen. Das Bild zeigt ihn 2001 bei der Premiere des Film „Die Legende von Bagger Vance“, bei dem er Regie führte. Foto: Ursula Düren / dpa

Das sieht nach Glück aus: Redford mit seiner zweiten Frau, der Hamburger Malerin Sibylle Szaggars 2013 beim Film Festival in Cannes. Foto: Guillaume Horcajuelo / dpa

Engagierter Mann: Redford sprach 2015 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Thema Klimawandel. Foto: Future Image / imago

Eine seiner größten Rollen: Robert Redford 1973 als kleiner Trickbetrüger Johnny Hooker in „Der Clou“. Foto: United Archives / imago stock&people



Robert Redford mit Filmpartnerin Barbra Streisand 1973 in dem Streifen „The way we were“. Foto: AD / imago stock&people

In „The way we were“ machte Redford auch in Uniform eine blendende Figur. Foto: AD / imago stock&people

Auch ein Publikumserfolg: Redford 1974 an der Seite von Mia Farrow in der Verfilmung F. Scott Fitzgeralds Literatur-Klassiker „Der große Gatsby“. Foto: United ArchivesKPA / imago stock&people

„Der große Gatsby“ war für Redford ein Meilenstein auf dem Weg zum Superstar. Foto: imago stock&people

In „Die Unbestechlichen“ spielten Redford (r.) und Dustin Hoffmann 1976 die beiden Reporter Carl Bernstein und Bob Woodward, die den Watergate-Skandal aufdeckten. Foto: nited Archives / imago stock&people



Ein weiterer Meilenstein in Redfords Karriere war die Verfilmung von „Jenseits von Afrika“ 1985, in der er mit Meryl Streep ein Liebespaar darstellte. Foto: United Archives / imago stock&people

„Staatsanwälte küsst man nicht“ hieß es 1986. Diesmal an Redfords Seite: Daryl Hannah. Foto: United Archives / imago stock&people

Auch Debra Winger durfte in „Staatsanwälte küsst man nicht“ an Redfords Seite spielen. Foto: United Archives / imago stock&people

Arbeit hinter der Kamera. Foto: ADQUIZ SHOW / imago stock&people

„Der Pferdeflüsterer“ wurde 1998 wieder ein Riesenerfolg für Robert Redford, der die Titelrolle spielte und Regie führte. Foto: imago stock&people



Robert Redford 2007 bei einem öffentlichen Auftritt mit Kollegin Meryl Streep. Foto: UPI Photo / imago

Noch einmal ein Bild aus alten Tagen: Robert Redford genießt das Leben am Pool in „Der große Gatsby“. Foto: AGD / imago



In „The Old Man & The Gun“ geht es um Forrest Tucker, einen notorischen Bankräuber, der es immer wieder schafft, dem Gefängnis zu entgehen. Den Gangster gab es tatsächlich, er brach nach eigenen Angaben während seiner 60-jährigen Verbrecher-Karriere 18 Mal erfolgreich aus dem Gefängnis aus. 2004 starb er. Redford sagte in dem Interview, es sei toll gewesen, die Figur an diesem Punkt in seiner eigenen Karriere zu spielen.

Ganz zu Ende ist diese Karriere aber womöglich noch nicht. Auf die Frage, ob er auch als Regisseur aufhöre, sagte Redford: „Das werden wir sehen.“ (sdo)