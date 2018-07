Demi Lovato wegen Überdosis Heroin in Klinik

Berlin. Die US-Sängerin Demi Lovato soll am Dienstag mit einer Überdosis Heroin in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden sein. Das berichtet das Portal TMZ unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden.

Notärzte hätten die 25-Jährige bewusstlos in ihrem Haus in Hollywood aufgefunden. Am Montagabend war der Popstar laut TMZ mit Freunden auf einer Geburtstagsfeier in West Hollywod. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt.

Demi Lovato ließ sich wegen Essstörung behandeln

Ein Polizeisprecher in Los Angeles teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass nach Eingang eines Notrufs eine 25-jährige Frau aus dem Viertel Hollywood Hills in ein Krankenhaus transportiert worden sei. Die Identität der Patientin bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Lovato hatte sich 2010 in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Sie gab später in einem Interview an, sie leide unter Bulimie und selbstverletzendem Verhalten. Auch von Alkohol- und Drogenmissbrauch war die Rede. (jha/dpa)