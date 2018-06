ESC-Star Michael Schulte hat geheiratet

Buxtehude. Rund einen Monat nach dem Erfolg beim ESC hat Musiker Michael Schulte (28) geheiratet. "We did it!! #married", schrieb Schulte am Samstag auf Instagram. Dazu postete er ein Foto von sich im weißen Hemd und mit schwarzer Fliege und seiner Frau Katharina vor der Kirche.

Trauzeuge war Schultes Musikerkollege Max Giesinger (29, "80 Millionen"). Laut einem Bericht des "Weser-Kurier" warteten viele Fans vor dem Alten Rathaus in Buxtehude auf das Brautpaar.

Mit seinem Lied "You Let Me Walk Alone" landete der Sänger beim Eurovision Song Contest in Lissabon überraschend auf Platz vier. Im Spätsommer wird Schulte zum ersten Mal Vater.

( dpa )