US-Schriftsteller Tom Wolfe mit 88 Jahren gestorben

Abi Ofarim ist am 4. Mai im Alter von 80 Jahren gestorben. Er führte das Leben eines Rockstars – mit allen Klischees. Goldene Schallplatten, Frauengeschichten, Alkohol und Drogen. Mit elf Jahren hatte er seine Tänzerkarriere in seinem Heimatland Israel begonnen. In den 60ern wird er an der Seite seiner ersten Frau im Gesangsduo Esther & Abi Ofarim zum Star. Das Paar feiert große Erfolge mit Hits wie „Cinderella-Rockefella“ oder dem von den Bee Gees geschriebenen „Morning of my Life“. Solo feierte er 2009 sein Comeback als Sänger.

Foto: imago stock&people