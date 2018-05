Paparazzi-Fotos von Meghan Markles Vater offenbar gestellt

Kurz vor der royalen Hochzeit gerät Meghan Markles Vater in die Kritik. Nun will er seine Tochter nicht mehr zum Traualtar führen.

Los Angeles/London. Meghan Markles Vater kommt offenbar doch nicht zu der Hochzeit seiner Tochter nach Windsor am Samstag. Das berichtete das US-Promi-Portal "TMZ.com" am Montag. Thomas Markle wolle weder seine Tochter noch die königliche Familie in Verlegenheit bringen, soll Markle dem Online-Magazin gesagt haben. Außerdem habe er vor sechs Tagen einen Herzinfarkt erlitten , berichtete "TMZ.com".

Ausdrücklich bestätigen wollte eine Sprecherin des Königshauses die angebliche Absage von Thomas Markle auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Der Kensington-Palast in London teilte am späten Abend aber mit, die Braut befinde sich wenige Tage vor ihrer Hochzeit in einer Situation, die ihr sehr nahe gehe. Ihr Vater sei in einer "schwierigen Situation". "Sie und Prinz Harry bitten um Verständnis und Respekt für Mr. Markle", hieß es in der Mitteilung.

Paparazzi-Fotos sollen gestellt sein

Meghans Vater war übers Wochenende in die Schlagzeilen geraten, als der Verdacht aufkam, er habe gegen Geld gestellte Paparazzi-Fotos von sich machen lassen. Zu sehen war Markle bei einem Schneider, wo er Maß nehmen ließ für einen Anzug, im Internet-Café beim Anschauen von Fotos seiner Tochter und beim Studieren eines Bildbands über Großbritannien. Später tauchten dann Bilder einer Überwachungskamera auf, die Markle im Gespräch mit einem Fotografen zeigten.

Thomas Markle räumt in dem "TMZ"-Interview angeblich ein, dass er mit Fotografen zusammengearbeitet habe, um vor der Hochzeit eine Reihe Bilder von ihm zu stellen. Er sei zuvor über Paparazzi-Schnappschüsse verärgert gewesen, die ihn in ein schlechtes Licht gerückt hätten. Doch nun bedaure er seine Absprache mit den Fotografen. Um Geld sei es ihm dabei nicht in erster Linie gegangen.

Nur Meghans Markles Mutter dabei

Bei der Hochzeit sollte Markle seine Tochter zum Altar führen. Das hatte der Kensington-Palast Anfang Mai in London mitgeteilt. "Miss Markle ist überglücklich, dass ihre Eltern bei diesem freudigen Ereignis an ihrer Seite sind", hieß es damals. Nun muss Meghan möglicherweise damit zurechtkommen, dass nur ihre Mutter, Doria Ragland, dabei sein wird.

Im mexikanischen Badeort Rosarito soll Thomas Markle wohnen.

Foto: Denis Düttmann / dpa

Ragland soll ihre Tochter am Hochzeitstag im Auto vom Hotel zur Kirche begleiten. Spekuliert wird nun, ob die Sozialarbeiterin und Yogalehrerin, die Meghan allein großgezogen hat, nun auch den Part des Vaters übernehmen könnte. Sie soll eine besonders innige Verbindung zu Meghan haben.

Im Verhältnis zum Vater soll es Höhen und Tiefen gegeben haben. Zum Vatertag hatte Meghan einmal unter ein Bild von Thomas Markle auf Instagram geschrieben: "Bis zum heutigen Tag sind deine Umarmungen die besten der Welt." Thomas Markle lebt zurückgezogen in den USA und Mexiko. Meghans Eltern trennten sich, als sie noch ein Kind war.

Traditionell wird es in Europa und der westlichen Welt in der Farbe Weiß getragen und das möglichst auch nur einmal im Leben einer Braut: das Hochzeitskleid. Dieses Foto zeigt die britische Queen Elizabeth II. an ihrem Hochzeitstag am 23. November 1947 – kurz bevor sie dem deutsch-griechisch-dänischen Leutnant Philip Mountbatten das Ja-Wort gibt. Wir zeigen weitere royale Hochzeitskleider. Foto: imago stock&people

Das Kleid und die fast vier Meter lange Schleppe war mit tausenden Perlen und kleinen Kristallen bestickt. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Im Volksmund hieß sie nur Queen Mum: Das Brautkleid von Lisbeths Mutter Lady Elizabeth Bowes Lyon fiel etwas unspektakulärer aus, als sie 1923 den späteren König Georg VI ehelichte. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Herzogin Catherine bestach am 29. April 2011 mit einer spitzenbesetzten Kreation aus dem Hause Alexander McQueen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Die Schleppe von Kates Hochzeitskleid soll 2,70 Meter lang gewesen sein. Getragen wurde sie von Schwester Pippa. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Das Hochzeitskleid von Lady Diana bestand aus viel – viel, viel – Stoff. Wir befinden uns den 80er-Jahren. Foto: REUTERS / MAL LANGSDON / REUTERS

„Die Prinzessin der Herzen“ und Prinz Charles kurz vor ihrem Ja-Wort am 29. Juli 1981 in der Londoner St. Paul's Cathedral in London. Das aus elfenbeinfarbener Seide gehaltene Kleid – es erinnert ein wenig an ein Schlagobers-Törtchen – stammt von der britischen Designerin Elizabeth Emanuel. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Der Schleier war 7,50 Meter lang. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Rund 20 Jahre später führt Charles seine zweite Frau Camilla Parker-Bowles vor den Traualtar. Foto: Getty Images

Kronprinzessin Victoria von Schweden in einem Traum aus Weiß am 19. Juni 2010. Foto: Torsten Laursen / Getty Images



Die niederländische Prinzessin Máxima ließ sich für ihren Hochzeitstag am 2. Februar 2002 von Valentino eine Kreation ... Foto: REUTERS / POOL Old / REUTERS

... mit langem Arm und Stehkragen schneidern. Foto: REUTERS /

Ein hochgeschlossenes goldenes Spitzenkleid mit Smaragd-Geschmeide gab es für Braut Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah. Im April 2015 ehelichte sie Prinz Abdul Malik, Sohn des Sultans von Brunei. Der Brautstrauß bestand aus Gold, Diamanten und Edelsteinen – warum auch nicht. Foto: REUTERS / AHIM RANI / REUTERS

Prinzessin Maria Theresia von Thurn und Taxis trug auf ihrer Hochzeit mit Hugo Wilson eine Kreation von Vivienne Westwood. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Im Mai 2004 heiratet die Australierin Mary Donaldson im schulterfreien Kleid den dänischen Kronprinzen Frederik. Foto: REUTERS / Yves Herman / REUTERS



Filmstar Grace Kelly heiratete im April 1956 Fürst Rainier von Monaco. Foto: dpa Picture-Alliance / 91050/United_Archives/TopFoto / picture-alliance / United Archiv

Eine weitere Fürstenhochzeit in Monaco: Prinzessin Charlene und Prinz Albert II bei ihrer Hochzeitszeremonie im Juli 2011. Foto: REUTERS / ERIC GAILLARD / Reuters

Sofia Hellquist trug auf ihrer Hochzeit mit Prinz Philip von Schweden einen weißen Traum aus Spitze und Kreppseide. Foto: REUTERS / TT NEWS AGENCY / REUTERS

Valentino schneiderte das Hochzeitskleid für Prinzessin Madeleine von Schweden. Bräutigam Chris O'Neill gefiel es. Foto: dpa Picture-Alliance / Aaserud, Lise / picture alliance / NTB scanpix

Der spanische König Juan Carlos führte 1995 seine Tochter Elena vor den Traualtar. Die Ehe mit Jaime de Marichalar hielt bis 2009. Foto: REUTERS /



Prinzessin Noriko – Tochter des verstorbenen Tenno-Cousins Prinz Takamado – und ihr Bräutigam Kunimaro Senge nach ihrer Trauung im japanischen Izumo. Foto: dpa Picture-Alliance / * / picture alliance / dpa

Hochzeitswalzer von Kronprinzessin Mette-Marit und ihrem Gatten Haakon am 25. August 2001. Foto: REUTERS /

Sophie von Wessex und der britische Prinz Edward (jüngster Spross von Queen Elizabeth II) kurz nach ihrem Ja-Wort am 19. Juni 1999. Foto: REUTERS /

Mit Krönchen, Handtäschchen und Handschuhen: Kronprinzessin Masako. Foto: REUTERS /

Marie, jetzige Prinzessin von Dänemark, während ihrer Ankunft zur Hochzeit mit Joachim zu Dänemark am 24. Mai 2008. Foto: REUTERS / BOB STRONG / REUTERS



Die dänische Prinzessin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg mit wunderschöner Hochzeitsrobe – den Brautstrauß hatte sie vergessen. Foto: REUTERS / INA FASSBENDER / REUTERS

Halbbruder warnte Prinz Harry

Ihre Halbgeschwister Thomas Junior und Samantha aus der ersten Ehe ihres Vaters hatte Meghan erst gar nicht zur Hochzeit eingeladen. Meghan hat zu ihnen ein schlechtes Verhältnis. Die 17 Jahre ältere Samantha ätzte immer wieder auf Twitter gegen Meghan und plant ein Buch mit dem Titel "The Diary of Princess Pushy's Sister" (auf Deutsch etwa: "Tagebuch der Schwester von Prinzessin Aufdringlich").

Fenster-Monteur Thomas Junior lebt mit Frau und zwei Kindern im US-Staat Oregon. Er meldete sich immer wieder in den Medien zu Wort, unter anderem mit der Warnung an Prinz Harry, er begehe einen Fehler damit, Meghan zu heiraten. (dpa)