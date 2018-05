Prinz Philip zeigt sich nach Hüft-OP in der Öffentlichkeit

Am 20. November 1947 läuteten in Londons Westminster Abbey die Hochzeitsglocken. Für die Hochzeit mit Elizabeth musste er den Prinzen-Titel und seine Nationalität aufgeben. Auch seinen Namen legte er ab: aus Battenberg wurde Mountbatten. Philip bekam neue Titel zugesprochen: Herzog von Edinburgh, Graf von Merioneth, Baron Greenwich und His Royal Highness – Seine Königliche Hoheit.

Foto: Pa / dpa