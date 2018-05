Miranda Kerr und Evan Spiegel sind Eltern geworden

Los Angeles. Das australische Model Miranda Kerr (35) und Ehemann Evan Spiegel (27), freuen sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. "Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind, unseren wunderschönen Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen", zitierte die US-Zeitschrift "People" aus einer Mitteilung des Paares.

Der Junge mit dem Vornamen Hart wurde in der Nacht zum Dienstag in einem Krankenhaus in Los Angeles geboren. Dies geht aus einer Geburtsurkunde hervor, die der Internetdienst TMZ.com im Netz veröffentlichte.