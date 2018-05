Charlotte Roche wirft Ex-WDR-Filmchef Grapscherei vor

Berlin. Dem vom WDR freigestellten Leiter des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie, Gebhard Henke, werfen sechs Frauen vor, sie belästigt zu haben. Laut einem Bericht des "Spiegel" berichten die Frauen, wie sie von Henke betatscht und begrapscht worden seien.

Unter anderem heißt es in dem Bericht, Henke habe die Frauen "an den Po oder an den Bauch gefasst". Er habe zudem angedeutet, die Frauen zu fördern und dafür offenbar körperliche Zuwendungen erwartet. Die Vorwürfe reichen dem Magazin zufolge von 1990 bis mindestens ins Jahr 2015.