Medien: Sängerin Vanessa Mai bei Proben schwer verletzt

Rostock. Die Sängerin Vanessa Mai (25) hat sich nach Medienberichten bei einem Unfall mit einem Tänzer während einer Bühnenprobe schwer am Rücken verletzt.

Wie die "Bild am Sonntag" unter Verweis auf das Management der Sängerin meldet, hatte der Schlagerstar bei dem Unfall am Samstag in Rostock kurz das Bewusstsein verloren. Ein Notarzt habe Mai künstlich beatmet, bevor sie in eine Klinik gebracht worden sei. Das für Samstagabend geplante Konzert in Rostock sei kurzfristig abgesagt worden.

Das berichtet auch das Internetportel Schlager.de mit Verweis auf Fans. Viele Fans sind laut "Bild am Sonntag" schon am Konzertort gewesen und hätten erst kurz vor dem geplanten Konzert-Beginn die Nachricht bekommen. Mai hatte erst am Freitag ihre Fans in Hamburg mit einer Show ihrer "Regenbogen Live 2018"-Tour begeistert.

( dpa )