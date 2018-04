Sex-Skandal – „Smallville“-Star Allison Mack verhaftet

Ihre Rolle in der Fernsehserie "Smallville" machte Allison Mack international bekannt. Ein Jahrzehnt spielte sie Supermans beste Freundin Chloe Sullivan. Nun macht die 35-Jährige unrühmliche Schlagzeilen. Sie wurde laut US-Medienberichten am Freitag in New York verhaftet. Der Grund: Ihre Verbindungen zu einer Sekte, für die sie Frauen als Sexsklavinnen rekrutiert haben soll.

Mack wird demnach Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung vorgeworfen. Sie soll eine tragende Rolle in einer Organisation namens "DOS" gespielt haben, die vorgab eine Selbsthilfegruppe für Frauen zu sein. In Wirklichkeit sei "DOS" jedoch ein Sex-Sklavenring gewesen.

Mack wird laut "Washington Post" zudem vorgeworfen, die Frauen gezwungen zu haben, mit dem Sektenführer Sex zu haben. Mack plädierte vor einem Richter auf nicht schuldig. Am Montag wird es eine Anhörung geben und die Kaution festgesetzt. Das Online-Portal "TMZ" berichtet, dass der Schauspielerin bei einer Verurteilung zwischen 15 Jahren und lebenslanger Haft drohen. (kge)