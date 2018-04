Jay-Z weinte Freudentränen nach Coming-Out seiner Mutter

New York. Das Coming-Out seiner Mutter hat den US-Rapper Jay-Z (48, "99 Problems") nach eigenen Worten zum Weinen gebracht – vor Freude. Erst vor einigen Monaten habe seine Mutter ihm zum ersten Mal gesagt, dass sie eine Frau liebe, erklärte der 48-Jährige in einem Interview mit Moderator David Letterman in der Netflix-Sendung "My Next Guest Needs No Introduction".

"Ich habe geweint, weil ich mich so gefreut habe, dass sie jetzt befreit ist", sagte der Ehemann von Popsängerin Beyoncé . Er habe schon lange gewusst, dass seine Mutter lesbisch sei, so Jay-Z. "Ich wusste es. Aber das war das erste Mal, dass wir dieses Gespräch geführt haben."

Direkt am nächsten Tag habe er den Song "Smile" für sein Album "4:44" aufgenommen. Darin spricht der Rapper über das Coming-Out und das Versteckspiel, das seine Mutter zuvor durchleiden musste. (dpa)

