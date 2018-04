Trumps empfangen Tausende Kinder zum Ostereierrollen

Der "Easter Egg Roll" in Washington hat eine sehr lange Tradition. Auch Donald und Melania Trump öffneten zum Ostereierollen die Pforten zum Weißen Haus.

Washington. US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben Tausende Kinder zum traditionellen Ostereierrollen im Garten des Weißen Hauses empfangen.

Nach einer kurzen Ansprache an der Seite eines sehr großen, bebrillten Plüschhasen, in der der Präsident den Zustand der Wirtschaft und des Militärs lobte, mischten sich die beiden im Garten unter ihre Gäste.

Der südliche Garten des Weißen Hauses gehörte am Ostermontag ganz den Kindern. Bei der 140. Auflage des Wettstreits rollen sie möglichst schnell hartgekochte Ostereier mit einem langen Löffel über den Rasen. Das Präsidenten-Ehepaar zeigte sich an einem kühlen, verhangenen Vormittag (Ortszeit) in langen Mänteln, eine Reihe von Kapellen spielte auf.

Das Weiße Haus sei ein sehr spezieller Platz, rief Trump den Teilnehmern zu: "Dieser Ort ist tippy top!"

Melania Trump war offizielle Gastgeberin der Veranstaltung. Neben ihr wollten auch andere Regierungsvertreter den Kindern vorlesen, darunter Trumps Sprecherin Sarah Sanders, Beraterin Kellyanne Conway und Bildungsministerin Betsy DeVos.

Der "Easter Egg Roll" ist in Washington ein wichtiges soziales Event. Die Veranstaltung hat eine lange Tradition, sie wurde im Jahr 1878 vom damaligen Präsidenten Rutherford Hayes ins Leben gerufen.

( dpa )