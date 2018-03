Belgiens "Rebellen-Prinz" wird abgestraft

Brüssel. Der belgische Prinz Laurent muss wegen eines diplomatischen Fehlverhaltens für ein Jahr auf 15 Prozent seines staatlichen Einkommens verzichten. Das hat das Parlament in Brüssel beschlossen.

Die Abgeordneten billigten in der Nacht zum Freitag den Vorschlag der Regierung, der auf eine einmalige Kürzung um 46 000 Euro hinausläuft - und das, obwohl sich der Prinz zuvor in einem Brief an die Kammer bitterlich beklagt hatte.