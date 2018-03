Fotos zeigen Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Küssen

Heidi Klum: So hat sie Tom Kaulitz kennengelernt Heidi Klum und Tom Kaulitz: So hat das Model den Tokio-Hotel-Star kennengelernt.

In den vergangenen Tagen war über eine Beziehung von Heidi Klum und Tom Kaulitz spekuliert worden. Neue Fotos heizen die Gerüchte an.

Los Angeles. Heidi Klum (44) und der Musiker Tom Kaulitz (28) haben sich in den vergangenen Tagen aus beruflichen Gründen mehrfach getroffen. Neue Fotos legen allerdings den Verdacht nahe, dass die Beziehung des Models und des "Tokio Hotel"-Gitarristen nicht nur beruflicher Natur ist.

Es sind Fotos aufgetaucht, auf denen die beiden knutschend zu sehen sind. RTL hat die Bilder veröffentlicht, die das Paar am Rande der Dreharbeiten zu "America's Got Talent" in Pasadena zeigen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz gemeinsam gesichtet

Erst wurden die beiden beim Verlassen eines Lokals gesichtet, wenige Tage später wurde Tom Kaulitz außerdem in der Villen-Siedlung am Mulholland Drive in Los Angeles gesehen. Genau dort wohnt auch Heidi Klum in einem Anwesen.

Kennengelernt haben sich die beiden übrigens über Heidi Klums "Germany's next Topmodel"-Kollegen Michael Michalsky. Der feierte seinen 51. Geburtstag zusammen mit den Kaulitz-Zwillingen und seinen GNTM-Kollegen. (jei)