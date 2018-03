"Tatort"-Star Jochen Senf ist tot

Von 1988 an spielte Jochen Senf den Saarbrücker „Tatort“-Kommissar Max Palu. Nun ist der bekannte Schauspieler in Berlin gestorben.

Saarbrücken/Berlin. Im Alter von 76 Jahren ist der Schauspieler Jochen Senf gestorben, der als "Tatort"-Kommissar Max Palu im Saarland bekannt wurde. Senf starb in der Nacht zum Sonntag in Berlin, wie sein Bruder Gerhard der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk auf Twitter darüber berichtet.

17 Jahre lang ging der gebürtige Frankfurter als Kommissar Max Palu im Saarland auf Verbrecherjagd. 18 Folgen drehte er in dem kleinen Bundesland an der Grenze zu Frankreich. Damit hat Senf einen Platz in der Fernsehgeschichte bekommen.

"Salü Palu" hieß die erste Folge am 24. Januar 1988. Es ging um Mädchenhandel und Prostitution im Grenzgebiet. Der glatzköpfige Max Palu (gesprochen: Palü) war unter den ARD-Kommissaren eine echte Type. Palu war seine erste große Fernsehrolle. Vor den Dreharbeiten gestand er: "Ich weiß nicht mal, wie man eine Pistole hält."

2005 kam Senfs "Tatort"-Aus

Das Aus als "Tatort"-Kommissar kam 2005 – lange, bevor der große Hype und die Krimiflut im Fernsehen einsetzten.

Senf war aber nicht nur TV-Kommissar, sondern hatte noch viele andere Seiten und Rollen. Er war Hörspieldramaturg, Krimiautor, gründete ein Kinder- und Jugendtheater, spielte Theater, führte Regie und war in Kinoproduktionen zu sehen, etwa 2015 in "Unser letzter Sommer". Zuletzt lebte Senf in Berlin. Dort war er vor einigen Jahren in der Komödie am Kurfürstendamm zu sehen.

Senf hinterlässt zwei Kinder. (dpa)