Ein goldener Puddingtopf für Mila Kunis

Los Angeles/Cambridge. Eine witzige Parade und eine schräge Trophäe für Mila Kunis (34, "Black Swan", "Bad Moms"): Die Schauspielerin ist am Donnerstag von der Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität als "Frau des Jahres" gefeiert worden.

Bei der traditionellen Parade über den Harvard Square in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) war sie von männlichen Studenten in Drag-Queen-Kostümen mit Perücken und Glitzer-Make-Up umgeben. Zudem erhielt Kunis den "Hasty Pudding"-Preis in Form eines goldfarbenen Puddingtopfes.