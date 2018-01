Medien: Elton John will demnächst nicht mehr auf Tour gehen

Bis heute engagiert er sich weiter für Aids-Kranke, zum Beispiel bei einer internationalen Konferenz in Südafrika im vergangenen Sommer. Dort warnte er zusammen mit Lady Dianas Sohn Prinz Harry vor der Diskriminierung von HIV-Infizierten.

„Wenn mir jemand vor zehn Jahren erzählt hätte, dass ich so ein wunderbares Leben mit zwei schönen Söhnen haben könnte, hätte ich gesagt, du bist durchgeknallt“, sagte der Sänger kurz vor seinem 70. Geburtstag im Jahr 2017.

Das Paar leben heute mit den zwei Söhnen Zachary (r.) und Elijah in Los Angeles. Die beiden wurden von zwei Leihmüttern ausgetragen.

Seit 1993 ist Elton John mit seinem heutigen Ehemann David Furnish zusammen. Sie heirateten 2014, am ersten Tag, an dem Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in Großbritannien möglich wurden.

Zwei Monate später spielt er auf Lady Dianas Trauerfeier eine neue Version seines Hits „Candle in the Wind“ in Westminster Abbey in London. Der Song zählt zu den bestverkauften Aufnahmen aller Zeiten. „Was mir durch den Kopf ging, war: Bau keine Scheiße. Sing keine falsche Note. Sei stoisch. Breche nicht zusammen und mache es einfach so gut wie möglich, ohne irgendwelche Gefühle zu zeigen. Mein Herz hat ziemlich wild geschlagen“, verriet er in der Dokumentation „Me Myself and I“.

Seither engagiert er sich für HIV-Infizierte, denn „ich war ein schwuler Mann, der nur am Spielfeldrand saß“.

„Ich erkannte, dass ich nur zwei Möglichkeiten hatte: Ich würde entweder sterben oder ich würde leben, und was wollte ich tun?“

Schließlich erschütterte ihn der Tod eines Bekannten 1990 so stark, dass er sich in Behandlung begab.

„Und trotzdem habe ich dieses Leben nicht aufgegeben, das ist das Schlimme an der Sucht“, so John.

Die 80er Jahre verbrachte er im Drogenrausch, während viele seiner Freunde an Aids starben.

Mit Anfang 20 landete er bereits die ersten Hits wie „Crocodile Rock“, „Bennie and the Jets“ und „Island Girl“.

Er verließ die Schule mit 17, um eine Band zu gründen, und nahm den Namen Elton Hercules John an.

Diese Aufnahme zeigt ihn in den 70er Jahren zwischen den amerikanischen Sängerinnen Diana Ross (l.) und Cher.

Geboren wurde er am 25. März 1947 als Reginald Kenneth Dwight im wohlsituierten Londoner Vorort Pinner. Mit vier Jahren brachte er sich selbst das Klavierspielen bei und träumte von einer Karriere als Popmusiker.

„Auf der Bühne war ich ein Draufgänger und hatte die notwendige Chuzpe, um eine tolle Show zu machen, aber es gab kein Gleichgewicht in meinem Leben“, bekannte John in dem amerikanischen Radiosenders NPR.

Pop-Superstar Medien: Elton John will angeblich seine Karriere beenden

London. Popstar Elton John (70) hat eine letzte Welttournee angekündigt. "Ich werde nicht mehr auf Tour gehen, abgesehen von einer letzten Tour. Das wird eine Welttournee ab September sein und das letzte Mal, dass ich auf Tour gehe", sagte der Brite am Mittwoch bei einer Veranstaltung in New York. Er werde weiter "kreativ sein", aber Priorität hätten nun sein Ehemann und seine beiden Kinder.

Elton John ist seit etwa einem halben Jahrhundert im Musikgeschäft erfolgreich und hat mehr als 250 Millionen Alben verkauft. Viele seiner Hits wie "Candle In The Wind" sind längst Klassiker.

Elton John hatte 2017 eine lebensgefährliche Infektion

Im vergangenen Jahr hatte sich Elton John während einer Südamerika-Tournee eine lebensgefährliche bakterielle Infektion zugezogen. Nach dem Rückflug musste er sofort auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht werden. Einige Konzerte wurden abgesagt. Die Erkrankung wurde als "gefährlich und ungewöhnlich" bezeichnet. Schon in den Jahren zuvor gab es Konzertabsagen aus gesundheitlichen Gründen, dazu zählten unter anderem Herzprobleme.

Elton John, geboren als Reginald Kenneth Dwight in einem feinen Londoner Vorort, verkaufte in seiner Karriere bislang mehr als 250 Millionen Platten. Seine ersten Auftritte hatte er schon mit 15 Jahren in einem Pub, die ersten Hits mit Anfang 20.

"Candle in the Wind" für Prinzessin Diana einer der größten Hits

Sein Song "Candle in the Wind 1997", ein Tribut an Prinzessin Diana, mit der ihn eine Freundschaft und das Engagement für HIV-Infizierte verbanden, zählt zu den bestverkauften Aufnahmen überhaupt.

Seit 1993 ist Elton John mit seinem heutigen Ehemann David Furnish zusammen. Sie heirateten 2014, am ersten Tag, an dem Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in Großbritannien möglich wurden, und leben heute mit zwei Söhnen von Leihmüttern in Los Angeles. (dpa)

