Das sind die schönsten Hundefotos des Jahres

Der Kennel Club hat die besten Hundefotografen des Jahres ausgezeichnhet. Eine Auswahl der Gewinnerfotos.

Hunde zu fotografieren ist so eine Sache, oft sind sie aus dem Bild gesprungen, bevor der Auslöser gedrückt ist. Also sechs Hunde dazu zu bringen, im selben Augenblick in die selbe Richtung zu schauen, das war der Jury im Wettbewerb Hundefotograf des Jahres einen ersten Preis wert.

Der Kennel Club, der Dachverband der britischen Hundezüchtervereine, vergab die Auszeichnung zum 13. Mal in insgesamt zehn Kategorien. Gesamtsieger wurde das Foto der Deutschen Dogge im Wald.

Gesamtsieger des Wettbewerbs: Ein Foto wie gemalt

Foto: Monica Van der Maden

Das Foto heißt „Roly Poly Puppy“ und bekam den dritten Platz

Foto: Robyn Pope

Dritter Platz in der Kategorie „Man’s best friend“

Foto: Cheryl Murphy

Und auch dieser Hund bekam einen dritten Platz

Foto: Kirsten van Ravenhorst

Hund im Wintersturm, ein preisgekröntes Porträt

Foto: Michael M Sweeney

Die drei Retriever schafften es auf den ersten Platz der Sparte Porträt

Foto: Carol Durrant