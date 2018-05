Wie ein Filmstar der 40er-Jahre: Das schwedische Model Elsa Hosk läuft vor der Vorführung des Films „Girls Of The Sun“ über den roten Teppich

XXL-Galerie Glamour in Cannes in Schwarz-Weiß

An den Glamour der frühen Jahre erinnern diese Aufnahmen vom diesjährigen Festival in Cannes.

Cannes. Zum ersten Mal reisten die Stars 1946 zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes an die Côte d’Azur. Die Filme waren in den Anfangsjahren meist ebenso in Schwarz-Weiß gedreht wie die Berichte über das Filmfest.

Ein Schirm schützt Cate Blanchett auf dem roten Teppich

Foto: Tristan Fewings / Getty Images

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen auf dem Weg zur Premiere seines neuen Films „Arctic“

Foto: Matthias Nareyek / Getty Images

Gut vorbereitet: Auf Gartenstühlen beobachten Zuschauer das Geschehen auf der Promenade

Foto: Gareth Cattermole / Getty Images

Auch das ist Cannes: Ein Schoßhündchen mit Perlenhalsband

Foto: Gareth Cattermole / Getty Images

Ein Pappschild erinnert an Regisseur Kirill Serebrennikov, der in Russland unter Hausarrest steht

Foto: Gareth Cattermole / Getty Images

"Suche Tickets“: Zwei Festivalbesucher hoffen, doch noch in den Kinosaal hineinzukommen

Foto: Gareth Cattermole / Getty Images