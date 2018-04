Weltstars wie Eminem, Jamiroquai oder Beyoncé kommen - und Hunderttausende pilgern in die Wüste: XXL-Bilder vom Coachella 2018.

Hunderttausende pilgern in die kalifornische Wüste zum zehntägigen Coachella Music and Arts Festival in Indio. Weltstars wie Eminem, Jamiroquai oder Beyoncé stehen inmitten großer Kunstinstallationen auf der Bühne. Beyoncé vereinte am Sonnabend für drei Songs noch mal ihre alte Band Destiny’s Child. Wichtig neben Musik und Kunst ist hier auch farbenprächtige Mode.

Beyoncé begeisterte die Festival-Besucher in der Wüste mit einem zweistündigen Auftritt

Foto: pa/ap images/Amy Harris

