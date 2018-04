Wie ein Fahrrad zum Symbol für neue Freiheiten wird

Saudi-Arabien will moderner werden. Was das für junge Frauen bedeutet, zeigen beeindruckende Fotos.

Riad. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman will sein Land modernisieren. Was das für junge Frauen bedeutet, zeigt Amirah al-Turkistani aus Jeddah. Die 30-Jährige studierte in Boston, kehrte dann in ihre Heimat zurück. Als Symbol für die neue Freiheit brachte sie ihr Fahrrad mit. Bis 2013 war Radfahren für Frauen verboten. Jetzt wartet sie darauf, Auto fahren zu dürfen.

Amirah al-Turkistani ist optimistisch, dass das Leben in Saudi-Arabien ihren Kindern größere Freiheiten bieten wird als zu der Zeit, in der sie aufwuchs

Foto: Reuters/Reem Baeshen

Als Nebenjob entwirft die Uni-Dozentin Mode für Frauen. Auch in der Mode Kleidung spiegelt sich die neue Liberalität: Viele Frauen gehen in bunten Farben statt in Schwarz aus dem Haus

Foto: Reuters/Reem Baeshen

Neue Freiheit: Bei einem Festival in Jeddah spielt Amirah al-Turkistani Basketball. Die neuen Regeln erlauben auch mehr öffentliche Musikveranstaltungen

Foto: Reuters/Reem Baeshen

Die Familie ist wichtig für junge Frauen in Saudi-Arabien: Ohne ihre Unterstützung sei es schwierig, die neue Freiheit auszukosten, sagt Amirah al-Turkistani

Foto: Reuters/Reem Baeshen

Die ganze Familie geht gemeinsam in den Supermarkt. In der Öffentlichkeit trägt die 30-Jährige zwar die weiter vorgeschriebene Abaya – aber in bunten Farben oder Pastelltönen

Foto: Reuters/Reem Baeshen

Vorbereitung auf ihre Arbeit als Dozentin am Jeddah International College: Amirah al-Turkistani lehrt dort Grafik Design

Foto: Reuters/Reem Baeshen