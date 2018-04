Britische Tristesse in Great Yarmouth

Im Badeort Great Yarmouth scheint die Zeit stehen geblieben. Der Ort teilt das Schicksal vieler Badeorte an der britischen Küste.

Es sieht so aus, als wäre die Zeit in Great Yarmouth stehengeblieben. Der Badeort an der Nordsee wirkt wie ausgestorben, geblieben sind nur die Alten und Schwachen. Gut, es ist noch Vorsaison, zum Baden ist es noch zu kalt, aber auch im Sommer sieht es nicht viel besser aus. Tristesse überall. Great Yarmouth ist kein Einzelfall. Viele einst beliebte britische Küstenstädte haben schon bessere Zeiten erlebt und erleben nun seit Jahren einen sozialen Niedergang. Immer weniger Touristen kommen, die lokale Industrie nimmt ab, dafür die Arbeitslosigkeit zu. Die Hoffnung der Menschen ruht nun auf dem Brexit. 70 Prozent der Wahlberechtigten haben in Great Yarmouth 2016 dafür gestimmt.

Statt Touristen treffen sich am Pier die Alten von Great Yarmouth – mit Stock und Rollator.

Foto: HANNAH MCKAY

Die EU-Flagge in Fetzen: Das passt zur Brexit-begeisterten Bevölkerung.

Foto: HANNAH MCKAY

Abenteuer, Vergnügen und Donuts werden versprochen, niemanden scheint das zu locken

Foto: HANNAH MCKAY

Verlassene Straßen – wenn doch mal jemand vorbeikommt, wirkt das wie ein Versehen

Foto: HANNAH MCKAY

Äpfel aus England: Die sind auf dem Markt im Sonderangebot und warten auf Abnehmer.

Foto: HANNAH MCKAY

Das Bekenntnis zu Großbritannien zeigt manch einer in Great Yarmouth sogar am Finger

Foto: HANNAH MCKAY

Essen ist zu einer Freizeitbeschäftigung geworden. Wie soll man auch sonst den Tag verbringen?

Foto: HANNAH MCKAY

Der Nationalstolz ist ungebrochen: Das Fleisch ist natürlich bestes aus England.

Foto: HANNAH MCKAY

Das zeigen auch die Anstecker, die hier zum Verkauf stehen.

Foto: HANNAH MCKAY