Tokio. Am Flughafen Tokio kommt es zu einem Unfall mit einer Passagiermaschine, mehr als 300 Menschen sind an Bord. Was bislang bekannt ist.

Eine japanische Linienmaschine ist am Flughafen Tokio in Flammen aufgegangen. Fernsehbilder zeigten das brennende Flugzeug der Gesellschaft Japan Airlines am Dienstagnachmittag (Ortszeit) brennend über das Rollfeld fahren, bevor es abbremste. Auf Live-Bildern des japanischen Fernsehsenders TBS war zu sehen, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verließen. Es waren 367 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder an Bord. Alle konnten das Flugzeug verlassen.

BREAKING: Airbus A350 in flames after collision at Tokyo airportpic.twitter.com/W6TdSrxsl9 — The Spectator Index (@spectatorindex) January 2, 2024

Das Passagierflugzeug war bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen mit einer Maschine der japanischen Küstenwache zusammengestoßen, berichteten japanische Medien unter Berufung auf das Transportministerium. Fünf Menschen an Bord der Maschine der japanischen Küstenwache sind dabei ums Leben gekommen. Wie der Fernsehsender TBS weiter berichtete, wollte die Maschine der Küstenwache Material in das Erdbebengebiet an der Westküste des Landes bringen. Dort sind seit dem Neujahrstag bei einer Serie von Erdbeben mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Es kam zu schweren Schäden.

Es war ein riesiger Feuerball zu sehen, als die aus Hokkaido im Norden Japans kommende Maschine mit der Flugnummer 516 auf der Landebahn aufsetzte. Es habe eine Explosion gegeben, hieß es zunächst nur. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt, es traten Flammen und Rauchwolken aus.

WATCH: Inside the burning plane after collision at Tokyo Airport pic.twitter.com/nAR1UaJzg8 — BNO News (@BNONews) 2. Januar 2024

In den sozialen Medien wurde das Video eines Passagiers gezeigt, der in den Minuten nach der Kollision aus dem Innern des Flugzeugs filmte. Zu sehen sind dichte Rauchschwaden in der Kabine, auch laute Rufe sind zu hören. Durch eines der Fenster filmte der Passagier auch der Schein der Flammen rund um die Maschine. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Alle Start- und Landebahnen wurden geschlossen, so das Transportministerium.

lro/AFP/dpa