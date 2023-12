Berlin. Ingrid Steeger ist tot. Die Schauspielerin starb am Freitag in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld. Sie wurde 76 Jahre alt.

Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot. Die 76-Jährige starb am Freitag in einem Krankenhaus im hessischen Bad Hersfeld, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. In Bad Hersfeld wohnte Steeger zuletzt in einem Pflegeheim.

„Bild“ zitiert einen Freund von Steeger, Rolf Löbig: „Das Pflegeheim hat mir den Tod von Ingrid bestätigt. Es bricht mir das Herz.“ Steeger lag seit Dienstag wegen eines Darmverschlusses im Krankenhaus. Zuletzt war die Sorge immer wieder groß um die Schauspielerin. Im Sommer gab sie an, nur noch 35 Kilogramm zu wiegen.

Steeger machte in den 1970er Jahren TV-Karriere und wurde zu einer Kultfigur, zog sich aber bereits vor längerer Zeit aus dem aktiven Showgeschäft zurück.

„Klimbim“ machte Ingrid Steeger zum Star. © SvenSimon | SVEN SIMON

