Erfurt. Opernstar Gunther Emmerlich ließ sich von seinen Herzproblemen nicht entmutigen. Trotz Operationen stand er bis zuletzt im Rampenlicht.

„Diesen Beruf kann man nicht zur Hälfte machen“, so lautete das Credo von Gunther Emmerlich. Bis zum Schluss war der Künstler präsent: auf Lesungen oder im Fernsehen. Am Dienstag starb er unerwartet im Alter von 79 Jahren zuhause in Dresden – „sein schwaches Herz“, wie sein Manager Gunter Grebler mitteilte. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Die Trauer um ihn ist groß. Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumph zeigte sich bestürzt. „Es bricht mir das Herz, es ist unfassbar“, sagte der 77-Jährige. „Ich verliere einen großen Freund, eine große Stütze auf meinem Weg, ein Vorbild.“ Emmerlich habe seinen hohen künstlerischen Anspruch nur erfüllt gesehen, „wenn er glaubwürdig, authentisch und mit seiner ganz persönlichen Art öffentlich überzeugte“.

Emmerlich brillierte in Opern und als Moderator

Gerade noch war Emmerlich im MDR-Fernsehen als Moderator einer großen Gala der drei italienischen Tenöre von Il Volo zu erleben. Am Mittwochabend stand sein Weihnachtsabend mit Gästen wie Nana Mouskouri, Roland Kaiser oder Harald Schmidt auf dem Programm.

Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren zu Hause an Herzversagen verstorben.

Emmerlich galt als unermüdlich, auch, wenn seine Gesundheit zur Sorge Anlass war: Seit 2007 musste der 1,93-Meter-Mann wiederholt Eingriffe am Herzen über sich ergehen lassen. Hinzu kam der Verlust um einen geliebten Menschen: Vor drei Jahren starb seine Frau Anne-Kathrein 72-jährig. Auch das Herz der ehemaligen Schauspielerin hatte plötzlich aufgehört zu schlagen.

Als Künstler und Opern-Bass genoss Emmerlich, der nach abgebrochener Betonbauer-Lehre von 1967 bis 1972 in Weimar Opern-Gesang studiert hatte, Weltrang. Als Ensemblemitglied der Dresdner Semperoper glänzte er in Opern und Oratorien.

Er sang in New York in der Carnegie Hall, in der Oper in Manaus/Brasilien und vor dem norwegischen König. Und spielte mit seiner Band Dixieland in Hongkong. Seit den 1980er-Jahren moderierte er immer wieder Unterhaltungssendungen im Fernsehen, außerdem viele Jahre den Dresdner Semperopernball und die TV-Gala „Krone der Volksmusik“.

Wenige Tage vor seinem Tod stand er noch auf der Bühne

1997 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande, 2019 die Goldene Henne für sein Lebenswerk. Und blieb trotzdem „demütig“, heimatverbunden und einer für alle. In seiner privaten Ferienoase in Bad Tabarz war er Dauergast. Für seine Thüringer Geburtsstadt Eisenberg sprach er für eine Stadtführer-App launige Texte ein.

Gunther Emmerlich sang nicht nur Opern, sondern wagte auch den Schritt in die Unterhaltung: Seit den 80er-Jahren moderierte er Shows wie hier für die Glücksspirale im ZDF.

Erst vor wenigen Tagen überraschte er die Gäste eines Schulkonzerts in Ronneburg mit einem kostenlosen Auftritt. Nicht zuletzt zur Unterstützung für ein Kinderhospiz sang er dort mit dem Publikum Weihnachtslieder und trug Geschichten über den Sinn des Weihnachtsfestes vor.

Gunther Emmerlichs Markenzeichen war – neben der unverwechselbar tiefen und sonoren Stimme – seine Vielseitigkeit. Seit den 2000ern schrieb er vor allem autobiografisch geprägte Bücher. Singen beseele im Idealfall die Zuhörer und den Sänger. Schreiben entlaste die Seele und zwinge dazu, zumindest manches bis zum Ende zu denken, sagte er. In seiner 2007 erschienenen Autobiografie „Ich wollte mich mal ausreden lassen“ erzählt er von Kindheitserinnerungen, von seiner Zeit als Opern-Sänger oder von Gastauftritten in Russland.

DDR-Vergangenheit: Emmerlich widerstand mit Musik

An der DDR-Aufarbeitung beteiligte er sich unaufgeregt. Ohne in der SED gewesen zu sein, habe er Karriere im Osten machen können. Über seine Haltung gestand er in einem Zeitzeugengespräch, er sei zwar kein Widerstandskämpfer gewesen, habe aber stets die Grenzen des Sagbaren ausgelotet.

Gunther Emmerlichs Frau, Anne-Kathrein Kretzschmar, verstarb bereits 2020 an Herzversagen.

Als die Schauspielerin Renate Krößner in den 1980ern als eine von vielen DDR-Künstlern in den Westen ausreiste, was ein Tabuthema war, ließ Emmerlich als Gastgeber einer öffentlichen Großveranstaltung erst die Sängerin Joy Fleming Krößners Titelsong aus dem Film „Solo Sunny“ vortragen, danach sangen beide „Bridge over Troubled Water“. Das Publikum habe die Botschaft seinerzeit sofort verstanden, die SED-Obrigkeit wohl eher nicht. Seine Stasi-Akte umfasste dennoch mehr als 2000 Seiten.

Heimat war für Gunther Emmerlich dort, „wo der Mensch alles, fast alles das erste Mal getan, empfunden und erduldet hat“. Seit 1979 lebte Emmerlich mit Frau und Kindern in einer Villa am repräsentativen Weißen Hirschen in Dresden. Gern ließ er die Öffentlichkeit am Leben seiner Großfamilie teilhaben. Zu zehn Enkeln kamen im Frühjahr 2023 noch zwei Urenkel hinzu. Es sei schön, wenn Teile von einem selbst in anderen weiterlebten, sagte er damals in einem Interview.