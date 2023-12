Treforest. In einem Industriegebiet in Wales kommt es zu einem Brand. Laut Polizei gibt es keine Berichte über schwere Verletzungen. Eine Person wird jedoch noch vermisst.

Ein Brand in einem Industriegebiet in Wales hat einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Polizei sprach am Mittwochabend von einem schweren Vorfall in der Stadt Pontypridd im Stadtteil Treforest. Später gab sie Entwarnung. „Es gibt keine Berichte über schwere Verletzungen“, teilte die South Wales Police in der Nacht mit. Eine Person werde jedoch vermisst.

Nach Angaben der Feuerwehr war eine Explosion gemeldet worden. Ein Gebäude stand in Flammen und drohte einzustürzen. Es seien Rauch und Flammen zu sehen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Kliniken in der Region waren zunächst in Alarmbereitschaft. Straßen waren gesperrt, wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) mitteilte. Sie warnte dort auch, es sei illegal, ohne Genehmigung Drohnen über dem Areal fliegen zu lassen.

© dpa-infocom, dpa:231214-99-290885/2 (dpa)