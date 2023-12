Berlin. Schauspielerin Anne Ratte-Polle begegnet Unsicherheit mit Gelassenheit. Egal ob im Job oder in Zusammenstößen mit dem Ordnungsamt.

Anne Ratte-Polle ist nicht nur eine feste Größe in der Berliner Theaterszene, sondern auch immer wieder in hochkarätigen Film- und Fernsehprojekten zu sehen. So auch in Dominik Grafs Film „Mein Falke“ (ARD-Ausstrahlung am 13. Dezember um 20.15 Uhr), in dem sie als Biologin versucht, einen Falken zu zähmen. Erfahrungen mit Tieren und der Natur sind der 49-jährigen Schauspielerin auch im echten Leben wichtig, ebenso wie ihre tägliche Yoga-Einheit. Im Alltag übt sie sich in Gelassenheit – auch bei unliebsamen Begegnungen mit dem Berliner Ordnungsamt.