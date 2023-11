Berlin. Am Mittwoch ist der Zugverkehr in Hannover lahmgelegt worden. Auf den ersten Gleisen läuft der Verkehr am Abend nun wieder an.

Verspätungen bei der Deutschen Bahn überraschen inzwischen zwar niemanden mehr, aber wenn der gesamte Zugverkehr lahmgelegt wird, können selbst die gelassensten Reisenden an ihre Grenzen stoßen. Auf diese Probe wurden hunderte Menschen am Mittwoch gestellt: Wegen eines Oberleitungsschadens in Hannover war der Bahnverkehr massiv gestört.

In Richtung Süden rolle der Verkehr auf drei der vier Gleisen wieder, sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presseagentur (dpa) am Mittwochabend. Bei den Gleisen Richtung Osten - inklusive der Strecke nach Berlin - arbeite man aber noch an der Beseitigung der Störung. Mit einer zumindest teilweisen Freigabe sei hier im Laufe des Abends zu rechnen.

Oberleitungsschaden in Hannover: Verspätungen von über 100 Minuten

Der Schaden hatte am Mittwochnachmittag den Bahnverkehr in der niedersächsischen Landeshauptstadt weitgehend zum Stillstand gebracht. Etwa 800 Meter östlich des Hauptbahnhofs sei - verursacht von einem Zug - eine Oberleitung abgerissen, hieß es bei der Bundespolizei. Es seien mehrere Gleise von Sperrungen betroffen. Laut Deutscher Bahn waren alle Fernverkehrszüge mit Halt in Hannover betroffen und auf der Anzeigetafel wurden für fast alle Züge Verspätungen angezeigt, teilweise von mehr als 100 Minuten. Auf X, ehemals Twitter, wies die Deutsche Bahn außerdem daraufhin, dass Hannover „nur eingeschränkt“ angefahren werden könne.

Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend. „Wir haben die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen und nichts strafrechtlich Relevantes festgestellt.“

