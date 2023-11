„Ski und Rodel gut“: Wintereinbruch fürs Wochenende erwartet

Wer über 400 Meter wohnt, kann sich freuen: Es wird weiß, schon am Freitag. Aber auch für alle, die in tieferen Lagen leben, kann sich am Samstagmorgen zum Aufstehen der Blick aus dem Fenster lohnen.

Offenbach. Sonne am Mittwoch, Sturm am Donnerstag und Freitag, Schnee am Wochenende: Das Wetter wird diese Woche sehr abwechslungsreich und findet vielerorts einen winterlichen Abschluss.

„Für die Berglagen ab etwa 400 Meter heißt es dann aller Voraussicht nach: „Ski und Rodel gut“, kündigte der Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit dem viel zitierten Spruch das Wetter am kommenden Wochenende an. Auch für die tiefen Lagen sei eine weiße Überraschung am Samstagmorgen nicht ausgeschlossen, dort werde der Schnee jedoch wahrscheinlich im Tagesverlauf schmelzen.

Doch zunächst steht am Mittwoch ein weitgehend trockener Tag an, „meist heiter bis wolkig“, meldete der DWD. Nur vom Emsland bis Nordfriesland kann es gegen Abend etwas regnen. Die Temperaturen liegen zwischen null Grad in Sachsen und neun Grad an der Nordsee.

Am Donnerstag wird es mit Temperaturen zwischen fünf und neun Grad im Süden sowie von zehn bis 13 Grad im Norden zwar milder - aber auch deutlich unangenehmer. Im ganzen Land weht es kräftig, an der See und im höheren Bergland sind sogar orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometer pro Stunde möglich. Zudem regnet es immer wieder mal, im Norden am Nachmittag auch häufiger. Das beste Wetter bekommen die Menschen südlich der Donau: Dort ist es häufig sonnig und trocken.

Der Freitag bringt neben viel Wind und Temperaturen zwischen vier und zehn Grad auch einen raschen Wechsel aus Sonne, Wolken und vielen Schauern. Oberhalb von 400 bis 500 Metern fällt Schnee, vereinzelt sind auch kurze Graupelgewitter möglich. In der Nacht zum Wochenende schneit es dann bis in die tiefen Lagen, es kann glatt werden.