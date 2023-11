Hessen Obdachloser nach Angriff tot - 15-Jähriger in U-Haft

Die Polizei in Darmstadt hat einen 15-Jährigen wegen eines tödlichen Angriffs auf einen Obdachlosen in Untersuchungshaft genommen.

In einer Wartehalle in Darmstadt rauben ein 15-Jähriger und sein 18-jähriger Bruder einen Obdachlosen aus. Der jüngere Täter misshandelt den Mann so schwer, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erliegt.