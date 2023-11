Riesenschnecke als Haustier: Warum Fachleute jetzt warnen

Berlin. Es ist ein kurioser Trend, der aktuell in den sozialen Netzwerken herrscht — vor allem aber kann er gefährlich sein. Es geht um Videos, in denen Menschen sich mit einer Riesenschnecke filmen. Eine Nutzerin etwa postete ein Bild, wie eine riesige Schnecke auf ihrer Stirn kriecht. Das Tier reicht ihr dabei von ihrer Nasenspitze bis zum Haaransatz. Eine weitere hält die Frau in ihrer Hand. Auf einem anderen Video hält eine Frau eine gigantische Schnecke mit ihren Händen in die Kamera und zeigt, wie diese einen Shrimp isst. „Das ist Günther, wie er einen Shrimp frisst“, sagt sie in dem Video. Es kursieren etliche weitere solcher Bilder und Videos auf TikTok, Instagram und Co.

Was für die einen vielleicht erst mal harmlos klingen mag, kann jedoch gefährliche Folgen haben. Denn Fachleute haben jetzt davon abgeraten, die Riesenschnecken zu nah an sich heranzulassen. Konkret geht es dabei um die Achatschnecken (lt. Lissachatina fulica). „Die sozialen Netzwerke sind voll von Fotos von Menschen, die Tiere mit ihrer Haut oder sogar ihrem Mund berühren“, sagte die Forscherin Cleo Bertelsmeier in einer Mitteilung. Manche Leute glaubten, der Schleim der Schnecke sei gut für die Haut. Das Problem dabei sei jedoch, dass die Riesenschnecken verschiedene Krankheitserreger in sich tragen. Viele davon könnten sie auf den Menschen übertragen, warnen die Fachleute. Einige Arten könnten Epidemien auslösen.

So viele Krankheiten kann die Riesenschnecke auf den Menschen übertragen

Für ihrer Untersuchungen durchsuchte das Forscherteam zunächst wissenschaftliche Literatur, um alle bekannten Parasiten und Krankheitserreger der Achatschnecke aufzulisten. Anschließend haben sie „die geeigneten klimatischen Bedingungen modelliert und getestet, ob die Art in klimatisch geeigneten Gebieten dazu neigt, in der Nähe von Menschen vorzukommen oder nicht“, schreiben die Forscher. „Schließlich nutzten wir Social-Media-Daten, um den Besitz von Lissachatina fulica als exotisches Haustier zu kartieren und menschliche Verhaltensweisen zu identifizieren, die mit einem erhöhten Risiko der Krankheitsübertragung verbunden sind.“

Nach ihren Ergebnissen könne die Riesenschnecke mindestens 36 Krankheitserregerarten übertragen. Rund zwei Drittel davon könnten auch die Menschen infizieren. Direkter Hautkontakt erhöhe wahrscheinlich, so die Forscher, das Risiko einer Übertragung von Krankheitserregern auf ihre Besitzer. Ein Beispiel: Die Riesenschnecke könne den sogenannten Ratten-Lungen-Wurms übertragen, der bei Menschen eine Hirnhautentzündung auslösen kann, wie das Wissenschaftsteam in der Fachzeitschrift „Parasites & Vectors“ berichtet. Viele Menschen seien sich der Risiken nicht bewusst, „denen sie sich selbst oder ihre Kinder aussetzen, wenn sie mit den Schnecken umgehen, zum Beispiel, wenn sie sie auf ihr Gesicht setzen“, meinte Co-Autor Jérôme Gippet.

Gefährlicher Trend Riesenschnecke: Das fordern die Forscher

Die Forscher fordern deshalb, den Handel mit den Tieren und den Besitz strenger zu regeln. „Es ist dringend erforderlich, das öffentliche Bewusstsein für die mit Lissachatina fulica verbundenen Gesundheitsrisiken sowohl in tropischen Ländern als auch in Europa zu schärfen und seinen Handel und Besitz international zu regulieren.“

Achatschnecken gehören zu den Afrikanischen Riesenschnecken. Sie sind gefräßig und vermehren sich schnell. Mit einer Körperlänge von bis zu 30 Zentimetern ist sie eine der größten Landschnecken der Welt. Vor allem wegen ihrer Größe erfährt sie bei vielen Menschen Beachtung. Achatschnecken haben ein konisch geformtes Gehäuse. Die Naturschutzunion (IUCN) führt sie auf ihrer Liste von gefährlichen invasiven Arten und bezeichnet sie als Pest. Die Tiere ernähren sich omnivor, fressen also so gut wie alles. Sie fressen demnach auch alle möglichen Kulturpflanzen und könnten landwirtschaftliche Flächen und die Biodiversität bei einer Ausbreitung bedrohen.