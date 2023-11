Italien: Gefährliches Raubtier entlaufen – Einwohner müssen flüchten

Rom. „Ich traute meinen Augen kaum – ich war mit meinem Hund unterwegs, als ich auf der Straße einen Löwen auftauchen sehe. Aus Schreck habe ich einen Autofahrer gebeten, mich in sein Auto einsteigen zu lassen“: Für Laura (40), Einwohnerin der Küstenstadt Ladispoli 20 Kilometer nördlich von Rom, war es ein Schreckensmoment, den sie so schnell nicht vergessen wird.

Simba heißt das Raubtier, das Laura und die 40.000 Einwohner im italienischen Ladispoli am Samstag in Aufregung versetzt hatte. Wie sich herausstellen sollte, war der Löwe, der urplötzlich in einer Straße mit Ferienvillen aufgetaucht war, einem Zirkus entlaufen. Zirkusmitarbeiter, Polizei, Feuerwehrleute, Tierärzte und sogar drei Hubschrauber waren über sieben Stunden lang im Einsatz, um das Tier zu lokalisieren und betäuben.

Löwe entlaufen: Bürgermeister mahnt zu „höchster Vorsicht“

Im Internet kursierten mehrere Videos, die zeigen, wie Simba gemächlich durch die Straßen der Stadt und über die Gehsteige schlendert. Die meisten Bewohner blieben sicherheitshalber in ihren Häusern und Wohnungen. Bürgermeister Alessandro Grando ermahnte die Bevölkerung zu „höchster Vorsicht“.

Stundenlang verlor sich jede Spur des Löwen, der erst am späten Samstagabend in einem Schilfgürtel gesichtet und betäubt werden konnte. Die 200 Kilo schwere Raubkatze ist nun wieder zurück im Zirkus.

Italiens Tierschützer fordern Tierverbot in Zirkussen

Der Vorfall nährt in Italien erneut die Debatte über ein bereits seit Jahren gefordertes Aus für Tiere in Zirkussen. So verlangen Tierschützer ein Gesetz, das Zirkusaufführungen mit Raubtieren verbietet. „Ich hoffe, dass dieser Vorfall das Gewissen wachrüttelt und dass wir der Ausbeutung von Tieren in Zirkussen endlich ein Ende setzen“, so der Bürgermeister von Ladispoli auf Facebook.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um zu klären, wie der Löwe ausbrechen konnte. Die Inhaber des Zirkus behaupten, dass der Käfig des Raubtieres absichtlich geöffnet worden sei, um ihm die Flucht zu ermöglichen, und beklagten eine Sabotage.

Verbot wird schon seit Jahren immer wieder diskutiert

2000 Tiere werden in italienischen Zirkussen eingesetzt. Immer wieder wurden Zirkusdirektoren der Tiermisshandlung beschuldigt. Der Tierschutzverband LAV fordert ein Verbot von Zirkustieren nach Vorbild des „Cirque du Soleil“, der ganz auf Tiere verzichtet. 70 Prozent der Italiener seien laut Umfragen gegen die Nutzung von Tieren im Zirkusbereich, berichtete der Tierschutzverband.

Schrittweise sollen alle Tiere im Zirkus verboten werden, so die Forderung von Umweltschützern. Dagegen wehrt sich jedoch der Verband der italienischen Zirkusse: Die italienischen Gesetze würden ohnehin schon zu den strengsten in ganz Europa zählen, die geplante Änderung würde die Kunst einschränken. 2017 hatte der damalige italienische Kulturminister Dario Franceschini versucht, im Parlament ein Gesetz durchzubringen, um den Einsatz von Raubtieren zu verbieten, er konnte sein Anliegen jedoch nicht durchsetzen.

2019 war einer der erfahrensten italienischen Raubtierdompteure, Ettore Weber, von vier Tigern angefallen und getötet worden. Der 61-jährige Dompteur des Zirkus „Marina Monti“ war im süditalienischen Bari beim Training im Tigerkäfig zuerst von einem Tiger und dann von weiteren drei angegriffen worden. Er erlag seinen schweren Wunden.