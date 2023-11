Lotto: Eurojackpot - Alle aktuellen Zahlen und Quoten vom 7.11.

Berlin. Mehrmals die Woche halten etliche Glücksspielbegeisterte in Deutschland den Atem an: Zweimal die Woche besteht beim Spiel 6aus49 die Chance auf einen üppig gefüllten Lotto-Jackpot. Neben der Ziehung der Glücksspirale am Samstag werden dienstags und freitags zudem die Zahlen für den Eurojackpot gezogen. Haben Sie möglicherweise den Jackpot von 15 Millionen Euro geknackt? Die aktuellen Zahlen vom 7. November finden Sie hier.

Lotto-Eurojackpot aktuell: Die Gewinnzahlen vom 7.11.

Lottozahlen: 26 - 36 - 43 - 47 - 49

26 - 36 - 43 - 47 - 49 Eurozahlen: 14– 7

Lotto am Samstag: Aktuelle Gewinnzahlen vom 4.11.

Lottozahlen: 1-6-16-20-23-27

1-6-16-20-23-27 Superzahl: 4

4 Spiel 77: 6-4-7-1-2-1-6

6-4-7-1-2-1-6 Super 6: 9-4-0-9-6-5

Lotto am Samstag (4.11.): Die Quoten

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 1 x 9.943.486,60 € 2 6 Richtige 2 x 1.215.204,70 € 3 5 Richtige + SZ 90 x 9.361,50 € 4 5 Richtige 669 x 3.753,90 € 5 4 Richtige + SZ 3837 x 181,50 € 6 4 Richtige 34.642 x 47,70 € 7 3 Richtige + SZ 68.676 x 20,50 € 8 3 Richtige 622.098 x 10,70 € 9 2 Richtige + SZ 519.733 x 6,00 €

Lotto: Wann wurden die Lottozahlen von Samstag gezogen?

Die Lottozahlen von Samstag wurden um 19.25 Uhr gezogen.

Lotto: Komplett neue Regeln bei 6aus49 und Spiel 77 - Was sich für Spieler ändert

Seit Mittwoch, 1. November, gelten modernisierte Lotto-Regeln, von denen einige zahlreichen Spielerinnen und Spielern missfallen dürften. Die gute Nachricht: Der Jackpot des Lottos 6aus49 kann jetzt auf 50 Millionen Euro anwachsen. Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 können nun zehn Millionen Euro gewonnen werden.

Die schlechte Nachricht: Die Zwangsausschüttung wird abgeschafft, und zwar in beiden Spielen. Dementsprechend kann der jeweilige Jackpot künftig ausschließlich mit der richtigen Zahlenkombination geknackt werden. Lesen Sie dazu:Lotto: Diese neuen Regeln verringern die Gewinnchance massiv

Lotto: Die neuen Regeln im Überblick:

Lotto 6aus49: Der Jackpot kann künftig auf 50 Millionen Euro anwachsen

Der Jackpot kann künftig auf 50 Millionen Euro anwachsen Zwangsausschüttung entfällt: Der Maximal-Jackpot kann nur mit sechs richtigen Zahlen und der Superzahl geknackt werden

Der Maximal-Jackpot kann nur mit sechs richtigen Zahlen und der Superzahl geknackt werden Zusatzlotterie Spiel 77: Der Jackpot kann künftig auf zehn Millionen Euro anwachsen

Der Jackpot kann künftig auf zehn Millionen Euro anwachsen Zwangsausschüttung entfällt ebenfalls: Jackpot kann nur mit den richtigen Zahlen geknackt werden

Lotto am Mittwoch: Die letzten Gewinnzahlen

Lottozahlen: 8 – 20 – 26 – 33 – 43 – 49

8 – 20 – 26 – 33 – 43 – 49 Superzahl: 5

5 Spiel 77: 3031322

3031322 Super 6: 681241

Lotto aktuell: Glücksspirale vom 4. November

Gewinnklasse Gewinnzahlen Gewinne Quoten VII 5628931 0 x 2.100.000 Euro ; (10.000 Euro mtl.) VI –313292; –755192 3 x 100.000 V ––00353 9,4 x 10.000 IV –––7423 96,2 x 1000 III ––––207 843,5 x 100 II –––––93 8051 x 25 I ––––––4 82.961,4 x 10

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Lotto

Lotto: So funktioniert das Glücksspiel

Lotto 6aus49 kann man sowohl online auf Lotto.de als auch mit Spielscheinen spielen. Diese können in jeder Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften erstanden werden. Auf den Scheinen finden Sie zwölf Felder mit je 49 Zahlen: Auf diesen müssen Sie jeweils sechs Zahlen Ihrer Wahl ankreuzen. Die letzte Ziffer der Spielscheinnummer ist Ihre Superzahl.

Nun gilt es, die Ziehung zu verfolgen, die jeden Mittwoch und Samstag stattfinden. Durch ein Zufallsverfahren werden sechs Zahlen plus eine Superzahl ermittelt. Ein Gewinn kann mit mindestens zwei übereinstimmenden Gewinnzahlen plus korrekter Superzahl erzielt werden. Den Lotto-Jackpot erhalten Sie bei einer vollständigen Übereinstimmung der Zahlen. Die Gewinnchancen liegt hier bei 1:140 Millionen.

In Verbindung mit Lotto 6aus49 können Sie zusätzlich an den Zusatzlotterien Spiel 77, Super 6 und der Glücksspirale teilnehmen. Die Teilnahme am Glücksspiel ist erst ab 18 Jahren erlaubt.

Wo kann ich die aktuellen Lotto-Gewinnzahlen einsehen?

Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen und Quoten erfolgt sowohl auf Lotto.de, im Videotext als auch in weiteren Medien, darunter Artikel unserer Redaktion.

Lotto 6aus 49, Zusatzlotterien, Glücksspirale: Wie viel kostet ein Spielschein?

Der Spieleinsatz für ein Kästchen bei Lotto 6aus49 beträgt 1,20 Euro zuzüglich der jeweiligen Bearbeitungsgebühr der Landeslotteriegesellschaft pro Spielschein. Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro beim Spiel 77 und 1,25 Euro für eine Teilnahme bei Super 6. Die Teilnahme an der Glücksspirale kostet fünf Euro.

Ein vollständiger Lottoschein mit zwölf Tippfeldern kostet für eine Ziehung insgesamt 14,40 Euro zuzüglich der jeweiligen Bearbeitungsgebühr der Landeslotteriegesellschaft pro Spielschein. Mit der Auswahl weiterer Ziehungen oder Zusatzlotterien erhöht sich der Spieleinsatz entsprechend.

Lotto: Wie viel können Sie gewinnen?

Im Spiel 6aus49 gibt es neun Gewinnklassen – und nur in Gewinnklasse 9 (zwei Richtige + Superzahl) gibt es eine feste Quote von sechs Euro. In den anderen Gewinnklassen 8 (drei Richtige) bis 1 (sechs Richtige + Superzahl) hängt die Gewinnquote von der Anzahl der Gewinne in der jeweiligen Gewinnklasse und dem Ausschüttungsanteil ab.

Eurojackpot: Spielregeln, Gewinn und Ziehung

Der Eurojackpot wird in Deutschland und folgenden 17 weiteren europäischen Ländern gespielt: Dänemark, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Auf einem Spielschein für den Eurojackpot befinden sich acht Felder mit jeweils 50 Zahlen und 12 Eurozahlen. In einem Tippfeld müssen Sie jeweils 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Eurozahlen ankreuzen. Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden.

Die Ziehung der Gewinnzahlen für den Eurojackpot findet jeden Freitag- und Dienstagabend in Helsinki, Finnland, unter polizeilicher und notarieller Aufsicht statt. Am späten Abend werden die Gewinnzahlen und Gewinnquoten bekanntgegeben.

Glücksspirale: Spielregeln, Gewinn und Ziehung

Die Ziehung der Glücksspirale findet jeden Samstagabend bei der Staatlichen Lotterieverwaltung in München statt. Alle Gewinnzahlen werden samstags um 19.57 Uhr direkt vor der Tagesschau in der ARD sowie im Internet, im Videotext und bei weiteren Medien bekanntgegeben.

Dabei wird zunächst je eine ein- bis fünfstellige Gewinnzahl gezogen. Diese Endziffern stehen für Geldgewinne von 10, 25, 1000 und 10.000 Euro. Somit gewinnt man bereits mit einer einzigen richtigen Endziffer 10 Euro und erhält damit den doppelten Spieleinsatz zurück. Zwei richtige Endziffern bringen 25 Euro, drei richtige Endziffern 100 Euro.

Anschließend werden zwei sechsstellige Gewinnzahlen gezogen, die einen Gewinn von jeweils 100.000 Euro bringen. Danach geht es mit der Ziehung einer siebenstelligen Gewinnzahl um die Chance auf den Hauptgewinn: 10.000 Euro monatlich für 20 Jahre oder einen Sofortbetrag von 2,1 Millionen Euro.

