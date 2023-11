Tauziehen im Kapitol Beschlossene US-Hilfe für Israel droht am Senat zu scheitern

Washington. Eine Woche nach dem langwierigen und für die Republikaner blamablen Tauziehen um einen neuen Sprecher des US-Repräsentantenhauses hat nun auch der Krieg im Nahen Osten einen weiteren Beweis dafür geliefert, wie tief gespalten die Politik in Washington ist. Am späten Donnerstagabend verabschiedete das Repräsentantenhaus für Israel ein Hilfspaket im Wert von 14,3 Milliarden Dollar.

Im Senat dürfte das Gesetz aber chancenlos sein. Demokraten bemängeln zum einen die geplante Gegenfinanzierung. Zum anderen – und das ist der gewichtigere Einwand – bestehen sie darauf, dass die Gesetzesvorlage auch die vom Weißen Haus geforderten Hilfsgelder für die enthält.

Republiker lehnen Hilfsmaßnahmen für Israel und Ukraine ab

Für Mike Johnson, den frisch gebackenen Sprecher der unteren Kongresskammer, handelte es sich jedenfalls um die erste bedeutende Amtshandlung. Wie zuvor versprochen, konnte der Abgeordnete aus Minnesota, der die Rückendeckung einer klaren Mehrheit seiner republikanischen Parteifreunde hatte, das milliardenschwere Maßnahmenbündel für den wichtigsten US Verbündeten im Nahen Osten durchsetzen. Die Gelder setzen sich zusammen aus militärischer und humanitärer Hilfe. Nur zwei Republikaner lehnten die Hilfsmaßnahmen ab, womit die demokratischen Gegner in der republikanisch beherrschten Kongresskammer ohne Chance waren.

Prompt signalisierte Chuck Schumer, der demokratische Mehrheitschef im Senat, dass er und seine Kollegen das Gesetz begraben würden. Der langjährige Senator aus New York bezeichnete den Entwurf als „außerordentlich fehlerbehaftet.“. Die Demokraten nehmen vor allem daran Anstoß, dass 61 Milliarden Dollar für die Ukraine, die Präsident Biden in dem ursprünglichen Entwurf gefordert hatte, komplett ignoriert wurden.

Seit dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf israelische Zivilisten haben sie sich konsequent dafür eingesetzt, dass die ukrainischen Opfer des russischen Angriffskriegs nicht vergessen werden. Die Demokraten bestehen daher unnachgiebig darauf, dass beide Hilfspakete gekoppelt werden.

Weißes Haus: Republikanische Wählerschaft plädiert für pro-israelische Haltung

Ein weiteres Problem sehen sie in der von Republikanern vorgeschlagenen Gegenfinanzierung. In der exakten Höhe der anvisierten 14,3 Milliarden Dollar für Israel wollen sie nämlich der Bundessteuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) Gelder entziehen. Zwar will die Oppositionspartei damit ihrer Forderung nach Sparmaßnahmen und vernünftiger Haushaltspolitik Nachdruck verleihen. Die unabhängige Behörde Congressional Budget Office (CBO) hat aber vorgerechnet, dass weniger Geld für das Finanzamt das Gegenteil bewirken und zu einem weiteren Anstieg des ausufernden Haushaltsdefizits beitragen würde.

Die tiefe Zerstrittenheit über Hilfe für Israel schlägt sich aber nicht nur auf dem Kapitolshügel nieder, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit. So plädiert eine klare Mehrheit republikanischer Wähler dafür, dass das Weiße Haus eine unmissverständlich pro-israelische Haltung einnimmt. Die meisten Demokraten verlangen hingegen, dass Politiker in Washington eine neutrale Position einnehmen.

USA: Hassverbechen gegen Juden und Palästinenser nehmen stark zu

Unterdessen hat in den USA die Zahl Demonstrationen, Überfälle und Hassverbrechen, und zwar sowohl gegen Juden als auch Palästinenser, noch nie dagewesene Ausmaße angenommen. Während die Vereinigten Staaten eine politisch und gesellschaftlich tief gespaltene Nation bleiben, sind die Leidtragenden zwei wichtige Partnerländer, die dringend auf konkrete Hilfe anstelle von Lippenbekenntnissen und leeren Versprechen angewiesen sind.

