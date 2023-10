Teuerster Whisky der Welt wird versteigert

London. Der wohl wertvollste Whisky der Welt kommt in London unter den Hammer. Das Auktionshaus Sotheby's kündigte an, am 18. November eine Flasche des „The Macallan 1926 Adami“ zu versteigern. Der Schätzpreis liege bei 750.000 bis 1,2 Millionen Pfund (860.000 bis 1,38 Mio Euro), teilte Sotheby's mit. Im Herbst 2019 war eine 0,75-Liter-Flasche „The Macallan 1926 Fine and Rare“ für den Weltrekordpreis von knapp 1,5 Millionen Pfund versteigert worden.

Der Whisky stammt aus einem legendären Vorrat: 1986 wurden insgesamt 40 Flaschen von dem Fass abgefüllt. Davon tragen 14 das „Fine and Rare“-Etikett sowie 12 weitere ein Etikett, das der italienische Maler Valerio Adami 1993 gestaltete.

Die nun angebotene Flasche sei zudem die erste, die von der Macallan-Brennerei aufbereitet wurde: Wie Sotheby's weiter mitteilte, wurden sowohl die Kapsel als auch der Korken ausgetauscht. Zudem sei neuer Kleber auf die Ecken des Etiketts aufgetragen worden. Schließlich wurde eine Probe von einem Milliliter entnommen, um den Whisky mit einer anderen Flasche von 1926 zu vergleichen.