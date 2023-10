London-Luton: Großbrand am Flughafen – Alle Flüge gestrichen

In der Nacht zu Mittwoch brannte am Flughafen Luton ein Parkhaus und stürzte ein.

London/Berlin. Ein Feuer in einem mehrstöckigen Parkhaus am Londoner Flughafen Luton führt am Mittwoch zu Chaos und Flugausfällen. Wie die Flughafen-Behörde mitteilte, sind alle Flüge bis 15 Uhr gestrichen worden. Betroffen sind auch Verbindungen nach Deutschland. So wurde etwa der Flug von London nach Berlin um 9.10 Uhr gestrichen, ebenso der Flug vom BER nach Luton um 9.45 Uhr.

Nach Angaben der BBC brach das Feuer am Dienstagabend in der obersten Etage des Parkhauses aus und blieb zunächst unbemerkt. Ein Augenzeuge schilderte der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, dass zunächst nur ein einzelnes Fahrzeug gebrannt habe. „Ein paar Minuten später stand die oberste Etage größtenteils in Flammen, Auto-Alarmanlagen gingen an mit lauten Explosionen von Autos, die in Flammen aufgingen“, wurde der Mann zitiert. Laut BBC befanden sich etwa 1500 Fahrzeuge in dem Parkhaus. Sie alle seien ausgebrannt oder anderweitig schwer beschädigt worden.

Passagiere irren mit ihren Koffern über das Flughafengelände.

Foto: Henry Nicholls / AFP

Vier Feuerwehrleute und ein Flughafen-Mitarbeiter wurden ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten. Auf Videos in sozialen Medien vom Dienstagabend war zu sehen, wie Flammen aus der obersten Etage des Parkhauses schlugen. Dicke Rauchwolken stiegen auf.

Feuer am Airport London-Luton: Flugverkehr ausgesetzt

Auf seiner Homepage rief die Flughafen-Behörde Reisende dazu auf, nicht anzureisen. Der Flugverkehr sei bis 15 Uhr Londoner Zeit ausgesetzt. Passagiere sollten ihre Fluggesellschaft für weitere Informationen zu ihren Flügen kontaktieren. Wie die BBC weiterhin berichtet, seien bis zu 25.000 Reisende von den Flugausfällen betroffen. Am Airport selbst kam es aufgrund gestrandeter Passagiere zu chaotischen Szenen.

Ein Passagier, der bereits in seinem Flieger saß, sagte, die Reisenden seien gebeten worden wieder auszusteigen, weil es einen „Vorfall“ gegeben habe. Weitere Erklärungen habe es nicht gegeben.

London-Luton ist mit etwa 13 Millionen Fluggästen jährlich (Stand 2022) Großbritanniens fünftgrößter Flughafen nach London-Heathrow, Gatwick, Manchester und Stansted.