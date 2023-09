Mitarbeiter der Spurensicherung stehen nach dem Fund einer Frauenleiche an ihren Einsatzfahrzeugen.

Bad Emstal Leichenfund in Hessen - Tote ist wohl vermisste 14-Jährige

Kassel. Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Wald in Hessen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der Toten um eine seit Mittwoch vermisste Jugendliche handelt. Das teilte sie am späten Donnerstagabend mit.

Bei der Suche nach der 14-Jährigen war am späten Donnerstagnachmittag die Leiche in dem Waldstück nahe dem kleinen Ort Bad Emstal entdeckt worden, wie sie am späten Abend mitteilte. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus. Die Todesursache war zunächst unklar.

Der Fundort der Leiche wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr half dabei, das Gelände auszuleuchten, damit Kriminalpolizei und Spurensicherung bis in die Nacht ihrer Arbeit nachgehen konnten. Auch eine Drohne setzten die Ermittler dabei ein.

Die Jugendliche hatte am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ihr Zuhause verlassen und war seither verschwunden. Angehörige meldeten sie deshalb in der Nacht zum Donnerstag als vermisst. Die Beamten suchten zeitweise auch öffentlich nach der 14-Jährigen. Die Suche blieb jedoch ergebnislos - bis zu dem Fund der Leiche.

Bad Emstal ist eine kleine nordhessische Gemeinde mit rund 6000 Einwohnern in vier Ortsteilen. Sie liegt im Naturpark Habichtswald, rund 25 Autominuten südwestlich von Kassel.