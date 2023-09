Rettungsarbeiten Weiter schwierige Lage in Marokkos Erdbebengebieten

Am vierten Tag nach dem schweren Beben schwindet die Hoffnung zunehmend, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden.

Das britische «International Search and Rescue»-Team sucht nach dem Erdbeben im Hohen Atlasgebirge nach Überlebenden.

Schaufensterpuppen liegen in den Trümmern von Talat N'yakoub.

Foto: Ximena Borrazas/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Die Einsatzkräfte in Marokko stehen weiter vor großen Herausforderungen. Die Überlebenden sind in akuter Not, brauchen Lebensmittel und Trinkwasser. Derweil werden Niederschläge erwartet.