So viele Prides wie noch nie - und mehr sichtbare Hassgewalt

Mit dem Christopher Street Day (CSD) wird an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert: Polizisten stürmten damals die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten einen mehrtägigen Aufstand von Trans-Personen, Schwulen und Lesben aus - der Beginn einer Bewegung. Im Sommer finden jedes Wochenende CSDs statt, früher oft lapidar nur Schwulenparade genannt. Dabei geht es bei den Prides mit Regenbogenflagge um mehr als die Belange männerliebender Männer.

Abkürzungen wie LGBTIQ+ (auf Deutsch seltener LSBT und Ähnliches) stehen für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, intergeschlechtliche Personen, queere Menschen. Pluszeichen oder Sternchen sind als Platzhalter für weitere Identitäten gedacht. Als queer bezeichnen sich Nicht-Heterosexuelle beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit traditionellen Rollenbildern oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.