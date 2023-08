Klima Nun das Gebirge Parnitha: Feuer in Griechenland toben weiter

Ein Feuerwehrmann bekämpft einen Waldbrand in der Nähe von Athen.

Freiwillige bekämpfen einen Waldbrand in der Nähe von Athen.

Die starken Winde lassen nach, doch die Feuer toben vorerst unvermindert weiter: Den sechsten Tag in Folge kämpfen Einsatzkräfte in Griechenland an verschiedenen Fronten gegen Busch- und Waldbrände.