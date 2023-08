T-Rex-Kostümrennen mit über 200 Läufern

Als Dino verkleidet um die Wette rennen? Das taten am Wochenende mehr als 200 Läufer in den USA. Kurz vor dem Ziel wurde es im T-Rex-Rennen richtig eng.

Dutzende von Teilnehmern in aufblasbaren T-Rex-Kostümen stellen sich für die ersten Läufe der T-Rex World Championship Races in Emerald Downs auf.

Teilnehmer verlassen die Startbox für das Meisterschaftsrennen bei den T-Rex World Championship Races in Emerald Downs.

Am Ende gab es ein knappes Finish beim T-Rex World Championship Race in Emerald Downs.

Auburn. Mehr als 200 Menschen in aufblasbaren Dinosaurier-Kostümen sind bei einem Wettbewerb im US-Bundesstaat Washington um die Wette gerannt. Bei dem nach Veranstalter-Angaben größten T-Rex-Rennen der Welt trafen sich von Freitag bis Sonntag (Ortszeit) Teilnehmer aus dem ganzen Land in orangefarbenen T-Rex-Kostümen auf der Pferderennbahn Emerald Downs in Auburn.

Am Ende eines knappen Final-Laufs bei der T-Rex World Championship Races durfte Ocean Kim die Siegertrophäe entgegennehmen. Doch es war ein knapper Sieg: Da Kim mit zwei anderen Teilnehmern fast zeitgleich über die Ziellinie gerannt war, brachte erst eine Analyse auf einem großen Bildschirm Gewissheit.