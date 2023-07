Schiffbrüchiger überlebt: Neue Details bekannt – schwerer Schicksalsschlag rettete ihn

Sydney. Am Tag, als Timothy Shaddock das zweite Mal in seinem Leben dem sicher scheinenden Tod entkommt, trägt er eine Kappe gegen die brennende Sonne über dem wallenden Haar und ein schmutziges weißes Hemd über den abgemagerten Schultern. Die mexikanischen Hochseefischer, die ihn am vergangenen Wochenende auf ihr Schiff holen und damit retten, können sein Gesicht hinter dem struppigen grauen Bart kaum erkennen

Pazifik: 51-Jähriger überlebt drei Monate allein auf See

Der australische Segler hat zu diesem Zeitpunkt seit drei Monaten keinen Menschen mehr gesehen, Hündin Bella war seine einzige Gesellschaft. Shaddock, ein Weltenbummler Anfang 50 und früherer Angestellter des IT-Konzerns IBM, war im April im mexikanischen La Paz mit Ziel Französisch-Polynesien in See gestochen. Doch nach wenigen Wochen geriet er in einen schweren Sturm, die Bordelektronik fiel aus.

Lesen Sie auch: Schiffbruch – Australier überlebt drei Monate im Pazifik

Shaddock und sein Hund trieben auf ihrem manövrierunfähigen Katamaran mitten auf dem Pazifik. Der Proviant: bald aufgebraucht. Die Aussicht auf Rettung: noch weniger erfolgversprechend als die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Timothy Shaddock (Mitte) nach seiner Rettung durch die Crew des Thunfischfängers „Maria Delia“. Rechts im Bild: Kapitän Oscar Meza.

Foto: - / dpa

Der Mann aus der Millionenstadt Sydney konnte nicht mehr tun, als seine Angel ins Meer zu halten, gelegentlich rohen Fisch zu verschlingen, Regenwasser zu sammeln und auf Erlösung von der Qual zu warten. Die kam tatsächlich. Als die Besatzung des Trawlers „María Delia“ den Schiffbrüchigen auf der Suche nach Thunfisch-Schwärmen rund 2000 Kilometer von der Küste entfernt zufällig entdeckte, hatte er seinen eisernen Überlebenskampf gewonnen.

Lesen Sie auch:Australien – Mysteriöses Objekt an Strand aufgetaucht

Shaddock wirkt auf den Handyvideos der Fischer ungläubig. Am Dienstag sollte das Schiff mit ihm und Bella endlich im Hafen von Manzanillo an der Pazifikküste einlaufen, wie Schiffseigner Antonio Suárez Gutiérrez mitteilt. Shaddocks wundersame Rettung rührte seine Landsleute. Der TV-Sender 9News organisierte umgehend ein Videogespräch. Die vergangenen Monate seien „eine schlimme Tortur“ gewesen, berichtete er vom Schiff aus in den australischen Nachrichten. „Ich brauche einfach Ruhe und gutes Essen, weil ich so lange allein auf See war. Ansonsten geht es mir gesundheitlich sehr gut.“

Schiffbrüchiger nicht zum ersten Mal dem Tod entkommen

Seine beeindruckende Zähigkeit mag daher rühren, dass er sich schon einmal geweigert hat, sein Todesurteil zu akzeptieren. Vor zwei Jahrzehnten diagnostizierten Ärzte bei ihm Darmkrebs im vierten Stadium, Metastasen hatten sich in seinem Körper ausgebreitet. Shaddock schrieb eine Liste mit letzten Dingen, die er noch tun und erleben wollte, wie er später einem australischen Foodblogger erzählte. Er habe starke Schmerzen gehabt und sich bereits von seiner Familie und seinen Freunden abgewendet.

Ernährt hat sich Timothy Shaddock während der drei Monate an Bord seines Katamarans von rohem Fisch und Regenwasser. Das Boot des Australiers war bei einem Sturm beschädigt worden.

Foto: - / dpa

Doch dann fing er an, sich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Er aß nur noch Rohkost, weil er, der technikgläubige ITler, zur Überzeugung gelangte, dass der menschliche Körper eine Maschine sei, die mit dem richtigen Öl funktionsfähig bleibt. Und plötzlich „war ich trotz der verstrichenen Zeit noch am Leben und es ging mir von Minute zu Minute besser“. Er wurde zu einem Apologeten in Sachen Rohkost. „Ich glaube, nachdem ich mich mehr als drei Monate lang nur von grünem Gemüsesaft ernährt hatte, kam der Aha-Moment. Von da an konnte ich die meisten anderen Lebensmittel nicht mehr ertragen“, so Shaddock.

Hündin Bella könnte Australier das Leben gerettet haben

Seitdem benutzte er den Herd nur noch, „um eine Kanne Tee zu kochen“. Wer seit Jahren nichts mehr brät, für den ist roher Fisch direkt vom Angelhaken keine Ekelprüfung mehr. Shaddocks Überleben auf dem offenen Ozean sei auf „eine Kombination aus Glück und Können“ zurückzuführen, erklärt Mike Tipton, Professor für Humanphysiologie und angewandte Physiologie an der Universität im englischen Portsmouth und Experte für das Bestehen in Gefahrensituationen, gegenüber 9News.

Hündin Bella leistete ihrem Besitzer Gesellschaft während der gesamten Tour – und könnte maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Tim Shaddock so lange durchhielt.

Foto: - / dpa

Es gehe darum, von Tag zu Tag zu denken und „nicht aufzugeben“. Zudem müsse man Wasser und Nahrung rationieren – „das ist das eigentliche Geheimnis einer langen Überlebensreise.“ Tipton zufolge dürfte die Gesellschaft des Hundes auf dem Meer enorm wichtig gewesen sein. „Ich glaube, das hat den Unterschied ausgemacht“, sagt der Professor. „Stellen Sie sich nur vor, wie dunkel und einsam es nachts da draußen ist.“