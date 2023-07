Bibiana Zeller ist tot: Österreichische Schauspielerin mit 95 gestorben

Berlin. Die österreichische Schauspielerin Bibiana Zeller ist tot. Sie starb nach Angaben ihres Sohnes Fabian Eder am Sonntag im Alter von 95 Jahren. "Wir trauern", heißt es in einem Twitter-Post von Eder. Dort teilte er die Nachricht ihres Todes gemeinsam mit einem Schwarz-Weiß-Foto des Filmstars.

Zeller war in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen zu sehen. Ihre Schauspielkarriere begann sie bereits in den 50er Jahren an einem Wiener Theater. Bekannt wurde sie unter anderem durch die Rolle der Ilse Kottan in der Kult-Krimiserie "Kottan ermittelt". Außerdem wirkte sie in mehreren "Tatort"-Folgen mit und war unter anderem in "Der Bulle von Tölz", "SOKO Kitzbühel" oder "Um Himmels Willen" zu sehen.

Bibiana Zeller hinterlässt zwei Söhne

Nicht nur auf der Leinwand, auch auf der Bühne war Zeller Zeit ihres Lebens aktiv. Bis zu ihrem Tod gehörte sie dem Esemble des Wiener Burgtheaters an und trat unter anderem auch bei den Salzburger Festspielen auf.

Die Schauspielerin war in zweiter Ehe mit ihrem Schauspielkollegen Eugen Stark verheiratet gewesen, der bereits 2021 starb. Neben Fabian Eder hinterlässt Zeller noch einen zweiten Sohn. Beide stammen aus ihrer ersten Ehe mit dem Regisseur Otto Anton Eder. (csr)