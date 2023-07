Horror-Unfall in Italien: Deutsche Fahrerin in Psychatrie eingeliefert

Nach dem schweren Unfall in Italien ist die deutsche Fahrerin in psychiatrischer Behandlung. Die Hintergründe sind weiter unklar.

Eine Deutsche soll in Norditalien mit ihrem Auto in eine Familie gerast sein und drei Menschen getötet haben. Sie befindet sich mittlerweile in psychiatrischer Behandlung.

Rom. "Ich bin in einem Abgrund": Angelika H., die 31-Jährige aus Deggendorf in Bayern, die am Donnerstag mit ihrem schwarzen Audi eine dreiköpfige Familien in der Dolomiten-Bergortschaft Santo Stefano di Cadore getötet hat, ist in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses von Venedig eingeliefert worden. Sie bleibt in Untersuchungshaft, beschloss gestern Untersuchungsrichterin Enrica Marson, die sich gestern vier Stunden lang mit dem Fall befasste. Mithilfe des Pflichtanwalts der Frau, Giuseppe Triolo, versuchte die Richterin die Hintergründe zu klären, die zum tödlichen Unfall am Donnerstag geführt haben.

Nach ihrem Studium an der Fachhochschule in Salzburg und mehr als fünf Jahren als Mediendesignerin ging Angelika H. im vergangenen Oktober auf Europareise. Dafür verwendete sie ihre Ersparnisse. Sie übernachtete dabei meist in ihrem Audi, das Auto, mit dem sie am Donnerstag in Santo Stefano di Cadore drei Menschen totfuhr.

Mehr zum Thema: Drei Tote nach Unfall in Italien – Deutsche weiter in Haft

Unfall in Italien: Deutsche soll zuvor Streit gehabt haben

Auf einer geraden Strecke verlor sie die Kontrolle ihres Fahrzeugs, raste auf den Gehweg und erfasste eine Touristen-Familie. Großmutter Maria Grazia Z. (65) und Vater Marco A. (48) waren sofort tot. Mattia (2), der im Kinderwagen saß, starb im Klinikum. Die Mutter des Buben, Elena P. liegt weiterhin mit Verletzungen im Krankenhaus. Ermittlern zufolge war Angelika bei mindestens 70 km/h – bei erlaubten 50 – unterwegs. "Man merkt, dass diese junge Frau Hilfe benötigt. Sie ist sehr mager und trägt die Zeichen von großem Leid. Wir sind bereit, ihr psychologische Unterstützung zu sichern, doch sie will sich nicht helfen lassen", betonte Anwalt Triolo, der zusammen mit den deutschen Konsularbehörden der Frau zur Seite steht.

Angelika H. soll nun im Krankenhaus einem psychiatrischen Gutachten unterzogen werden. Ein von den Carabinieri vernommener Zeuge berichtete, dass H. einige hundert Meter vor der Unfallstelle einen heftigen Streit mit einer italienischsprechenden Frau hatte. H. soll mehrmals geschimpft haben, bevor sie in ihr Auto stieg. Kurz darauf ereignete sich die Tragödie. Der Audi mit der Bayerin am Steuer prallte gegen die drei Opfer, die über den Bürgersteig liefen, die Fahrt endete an einem Lichtmast, an dem auch Mattias Kinderwagen zerschellte. Die Szene war so dramatisch, dass Mattias Opa einen Herzanfall erlitt und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Familie stammt aus der Provinz Venedig.

Verteidiger fordern Entlassung von Angelika H.

Die Ermittler, die derzeit von Fahrlässigkeit ausgehen, stellten fest, dass es auf der Straße keinerlei Bremszeichen gab. Geprüft wird, ob H. zum Zeitpunkt des Aufpralls mit ihrem Handy hantierte. Sie wurde bereits am Freitag negativ auf Alkohol und Drogen getestet.

Laut dem Verteidiger müsse die Frau aus der Haft entlassen werden. "Was meiner Mandantin passiert ist, ist ein Unglück, das jedem Menschen geschehen kann: Es war ein Unfall. Sie hatte weder getrunken noch Drogen genommen. Sie erinnert sich nicht an den Unfall. Man kann wirklich sehen, dass ein tiefes Leid dahinter steckt", sagte der Anwalt.

Freunde der Opfer starten Spendenaktion

Im Falle einer Verurteilung wegen dreifachen "Straßenmordes" (italienisch: "omicidio stradale", 2016 in Italien als Straftatbestand eingeführt) drohen ihr bis zu zwölf Jahre Haft.

Inzwischen haben Freunde der verletzten Mutter des getöteten Kindes eine Spendenaktion für die Familie begonnen. "Wir sind über die Tragödie erschüttert, die die Familie unserer lieben Freundin Elena so hart getroffen hat. Wir werden Elena nicht allein lassen", betonte Matteo Scarpellino, ein Familienfreund der Verletzten.