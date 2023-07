Australien: Politiker rät von Zoo-Besuch ab – erschreckender Grund

Der konservative Politiker Shelton wirft dem Zoo in Sydney vor, schwule Pinguine geschaffen zu haben. Was steckt hinter dem Vorwurf?

Sphen und Magic sind das wohl bekannteste Pinguinpärchen Australiens. Die beiden Pinguine leben im Zoo von Sydney und begeistern dort seit Jahren die Besucher. Das besondere: Sphen und Magic sind Männchen. Trotzdem haben die beiden sich zusammengetan – und wenn Pinguine ihren Partner einmal gefunden haben, bleiben sie in der Regel ein Leben lang treu. Sphen und Magic haben sogar schon gemeinsam ein Küken aufgezogen.

Wegen ihrer Berühmtheit sollen die beiden Pinguine jetzt auch in den Schul-Lehrplan des australischen Bundesstaats New South Wales aufgenommen werden – als Beispiel für gleichgeschlechtliche Liebe im Tierreich. Doch das gefällt nicht jedem. Der Parteivorsitzende der konservativen "Family First", Lyle Shelton, wirft dem Zoo sogar vor, falsche schwule Pinguine geschaffen zu haben, um Kinder zu indoktrinieren. Mehrere australische Medien berichteten über den Vorfall.

Schwule Pinguine: Auch in Deutschland gibt es ein Pärchen

Shelton behauptet, die beiden männlichen Pinguine seien manipuliert worden, als man ihnen ein Ei zum ausbrüten überließ. Nur weil sie das Ei gemeinsam ausgebrütet hätten, seien sie nun ein Paar. Wäre das nicht passiert, ist der konservative Politiker sicher, hätten sich die Sphen und Magic nach Weibchen umgesehen.

Dem widerspricht die Forschung. Bereits 1911 beobachteten Forscher bei Expeditionen in die Antarktis schwule Pinguinpärchen. So überrascht es kaum, dass es auch in anderen Zoos rund um den Globus schwule Pinguinpärchen gibt – etwa in den USA, Dänemark und Japan.

Ein Pärchen lebt sogar in Deutschland, im Zoo von Bremerhaven. Dort haben die beiden Männchen bereits 2009 ein Küken adoptiert und großgezogen. (fmg)

