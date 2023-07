Sturm heute: Wann kommt der heftige Orkan? Kachelmann besorgt über Unwetter

Mücken können Viren übertragen, die zu gefährlichen Krankheiten bei Menschen führen können. Was der Klimawandel damit zu tun hat, zeigt das Video.

Berlin. Das Wetter wird ungemütlich und teils gefährlich in Norddeutschland: Sturmtief "Poly" fegt heute über den Norden hinweg. Es könnte ein Sommersturm mit schweren Auswirkungen werden. Wetterexperten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarten stürmischen Wind und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern. "Das ist für einen Sommersturm schon wirklich extrem", sagte ein DWD-Meterologe.

Seit 9 Uhr nimmt die Windstärke langsam zu und dürfte gegen Mittag noch stärker werden. Der Deutsche Wetterdienst ruft dazu auf, auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern. Im Norden und Nordwesten seien Behinderungen auf Straßen und Schienen durch umstürzende Bäume oder abbrechende Äste wahrscheinlich.

Sturmtief "Poly": Kachelmann zeigt sich besorgt

Polizei und Feuerwehr warnen deutlich vor Aufenthalten im Freien. Die Unwetterwarnung gilt ab 11 Uhr am Vormittag bis voraussichtlich 20 Uhr am Abend.

Am Dienstagmorgen berichtete Meteorologe Jörg Kachelmann von extremen Orkanböen, die mit 119 Stundenkilometern über den Amsterdamer Flughafen Schiphol hinwegfegten.

Die stärkste Sturmspitze stoße jetzt Richtung Niedersachsen vor, twitterte Kachelmann. "Das ist ziemlich heftig, gerade für Juli!", schrieb Kachelmann mit Blick auf ein Radarbild zum Unwetter.

Ohne Worte, #Poly im Radar über den Niederlanden. Das ist ziemlich heftig, gerade für Juli! Die stärkste Sturmspitze stößt Richtung Niedersachsen vor.



Zum Radar:https://t.co/cUCrITNymX

/FR pic.twitter.com/DqJfXighvX — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) July 5, 2023

Auf Twitter kursieren Videos aus Amsterdam, in denen auf Autos gestürzte Bäume zu sehen sind.

Sturmtief "Poly" über Norddeutschland: Hier wird es besonders heftig

"Der Schwerpunkt der Windentwicklung wird für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins erwartet“, teilte der DWD mit. Dazu wird es regnerisch, einzelne Gewitter sind möglich. Kurzzeitig kann sich der Regen zu Starkregen mit bis zu 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter entwickeln. Die Tageshöchsttemperatur liegt zwischen 17 und 20 Grad.

Die Polizei Hameln teilte am Dienstagabend per Twitter mit: "Das Sturmfeld soll im Randbereich mit Böen bis 100 km/h über das Weserbergland fegen. Sichert daher windanfällige Gegenstände, achtet auf umher fliegenden Gegenstände und rechnet mit umstürzenden Bäumen."

Sturmtief über Norddeutschland: Feuerwehr warnt eindrücklich

Der Feuerwehrverband Ostfriesland warnte davor, dass der Aufenthalt im Freien zu einer hohen Gefahr werden könnte. Verkehrsteilnehmer sollten wachsamer sein als sonst, da entwurzelte und umgestürzte Bäume und herabfallende Äste den Straßenverkehr gefährden könnten. "Stürzende Gebäudeteile durch den Sturm können ebenfalls eine Gefahr darstellen. Daher ist besonders bei Häusern und sonstigen Bauten darauf zu achten, nicht in Gefahr zu geraten. Der Aufenthalt in Waldgebieten sollte unterbleiben", so der Feuerwehrverband.

In der Nacht zum Donnerstag flaut der Wind allmählich ab. Auch der Regen soll laut der Vorhersage nachlassen, mit zeitweise auflockernder Bewölkung. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 14 Grad. Am Donnerstagmorgen weht der Wind nur noch schwach bis mäßig. (fmg/mit Material von dpa)