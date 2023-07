Dauersieger gewinnt erneut New Yorker Hot-Dog-Wettessen

Zum 16. Mal in 17 Jahren entscheidet Joey Chestnut das Wettessen für sich. In zehn Minuten schaffte er 62 Würstchen samt Brötchen. Sein eigener Rekord liegt aber noch einmal deutlich höher.

New York -. Das New Yorker Hot-Dog-Wettessen zum US-Unabhängigkeitstag ist zum 16. Mal in 17 Jahren gleich ausgegangen: Serienchampion Joey Chestnut hat am Dienstag erneut gewonnen und innerhalb von zehn Minuten 62 Kochwürstchen und wassergetränkte Brötchen verschlungen.

Tausende Zuschauer bejubelten die Leistung des 39-Jährigen, der sich gegen Teilnehmer durchsetzte, die bereits Wettessen für Sushi, Donuts und gekochte Eier für sich entscheiden konnten. Gesponsert wird der Wettbewerb von einem Wurstproduzenten und dem Hersteller eines Medikaments gegen Sodbrennen.

Das Wettessen der Männer hatte in diesem Jahr wegen Gewitter mit einer zweistündigen Verzögerung begonnen. Zunächst hatte es wegen zu großer Gefahr für die Zuschauer nach einer Absage der Veranstaltung ausgesehen, doch dann hatten sich die Organisatoren mit der Polizei noch geeinigt. „Man darf nie gegen Amerika wetten“, sagte ein Kommentator beim Sportsender ESPN2.

Rekord liegt bei 76 Hot Dogs

Chestnut hat den Wettbewerb vor dem Vergnügungspark Coney Island südlich von New York seit 2016 immer gewonnen. Sein eigener Weltrekord liegt bei 76 Hot Dogs – knapp acht pro Minute. Chestnut schrieb in den USA in diesem Jahr auch als Werbefigur für einen Getränke-Hersteller Schlagzeilen, der neu „Colachup“ für Hot Dogs verkauft, eine Mischung aus einem Cola-Getränk und Ketchup.

Bei den Frauen hatte zuvor Miki Sudo mit 39,5 von den Juroren gezählten Hot Dogs vorne gelegen. Sie hat jeden Wettbewerb seit 2014 mit Ausnahme 2021 gewonnen - als Schwangere hatte sie damals nicht teilgenommen.