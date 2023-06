Augen geradeaus! Mit Militärmusik und schnittigen Manövern marschieren in London erneut zahlreiche Soldaten zur traditionellen Geburtstagsparade des Königs auf. Dabei wird Charles erst im November 75.

Britische Royals „Trooping the Colour“: Geburtstagsparade ehrt Charles III.

London. Sechs Wochen nach der Krönung von König Charles III. erlebt London die nächste große Militärparade. Etwa 1400 Soldatinnen und Soldaten sowie 200 Pferde marschieren heute zur Parade „Trooping the Colour“ auf. Mit der Schau wird traditionell der offizielle Geburtstag des britischen Monarchen gefeiert. Charles nimmt das erste Mal als König das Truppenaufgebot ab.

Im Vorjahr bildete die Parade den Auftakt zu den Feierlichkeiten des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. und fand deshalb ausnahmsweise an einem Donnerstag statt. Charles vertrat damals als Thronfolger seine gesundheitlich angeschlagene Mutter, die am 8. September 2022 starb.

Eine Familienangelegenheit

Charles wird bei dem Ereignis selbst reiten. Es ist das erste Mal seit 1986, dass ein britisches Staatsoberhaupt bei „Trooping the Colour“ auf einem Pferd sitzt. Der König zieht dafür mit einer Parade vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße The Mall zum Paradeplatz Horse Guards Parade. Auch Charles' Ehefrau Queen Camilla sowie weitere Mitglieder der Royal Family nehmen an dem Spektakel teil, das live im Fernsehen übertragen wird.

Charles feiert eigentlich im November Geburtstag, in diesem Jahr wird er 75. Allerdings wird der offizielle Geburtstag des britischen Monarchen traditionell im Juni begangen, auch weil dann meist mildere Temperaturen herrschen. In diesem Jahr werden aber fast 30 Grad Celsius erwartet. Bei Proben fielen mehrere uniformierte Soldaten in Ohnmacht. Für Aufsehen sorgten Bilder, die zeigten, dass die Nebenleute scheinbar ungerührt neben einem Gestürzten weiter musizierten.

Jahrhundertealte Tradition

Dem Militäraufmarsch von Mitgliedern des Garderegiments Household Division auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade in London folgt eine Flugschau der Royal Air Force. Dieses Manöver war ursprünglich zu Charles' Krönung am 6. Mai geplant, musste damals aber wegen schlechten Wetters deutlich abgespeckt werden. Zudem werden im zentralen Londoner Green Park 41 Salutschüsse abgefeuert.

Die Zeremonie gibt es bereits seit Jahrhunderten. Vermutlich fand sie erstmals unter König Charles I. (1660-1685) statt und ist seit 1760 jährlich offizielle Veranstaltung zu Ehren des offiziellen Geburtstags des Königs. Der Name ergibt sich von den „Colours“ genannten Regimentsfahnen. Sie wurden ursprünglich den Soldaten präsentiert, damit diese sie auf dem Schlachtfeld erkennen, wo sie als Sammelpunkt dienten.

Gynäkologe ist „Commander“ des Ritterordens

Traditionell zeichnete der König anlässlich seines offiziellen Geburtstags zahlreiche prominente und weniger bekannte Menschen, die sich um die Allgemeinheit und den Staat verdient gemacht haben, mit royalen Ehrentiteln aus. Charles ernannte den Gynäkologen Alan Farthing, der Prinzessin Kate bei der Geburt ihrer Kinder George, Charlotte und Louis betreut hatte, zum „Commander“ des Ritterordens Royal Victorian Order. Farthing gilt als Experte für gynäkologische Krebserkrankungen und arbeitet auch am privaten King Edward VII's Hospital in London, das sich seit Jahrzehnten um die Mitglieder der Royal Family kümmert.

Die höchsten Ehren erhielten die „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour, Booker-Preisträger McEwan („Amsterdam“) und der Medizin-Professor John Bell von der Universität Oxford, denen der Orden „Companions of Honour“ verliehen wurde. Der 1917 gegründete Orden, der Verdienste von nationaler Bedeutung würdigt, hat nur wenige Dutzend Mitglieder. McEwan zeigte sich im Gespräch mit der britischen Nachrichtenagentur PA überrascht. „Ich denke, das kommt einer wirklich guten Rezension gleich“, sagte der 75-Jährige.