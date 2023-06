Neuschwanstein: Mann stößt zwei Frauen in Abgrund – eine tödlich verletzt

Schloss in Bayern Neuschwanstein: Mann stößt Frauen in Schlucht – eine tot

Schwangau/Berlin. Bei einem Angriff mit sexuellem Hintergrund sind am Mittwochnachmittag zwei Frauen in der Nähe von Schloss Neuschwanstein in Bayern verletzt worden. Eine der Frauen, eine 21-Jährige, starb in der Nacht zu Donnerstag, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten sagte. Die andere, eine 22 Jahre alte Frau, befinde sich mit Verletzungen weiterhin im Krankenhaus. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Angreifer flüchtete zunächst, wurde dann aber festgenommen. Laut Polizei handelt sich bei dem Mann um einen amerikanischen Staatsbürger. Er wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Laut Staatsanwaltschaft trafen die beiden jungen Frauen am Mittwochnachmittag auf einem Wanderweg östlich der Marienbrücke in der Gemeinde Schwangau, von der man auf die Pöllatschlucht und das darüber liegende Schloss Neuschwanstein schauen kann, auf den Mann. Sie sollen sich dem 30-Jährigen angeschlossen und im weiteren Verlauf auf einem Trampelpfad zu einem Aussichtspunkt gelaufen sein. Dort soll der Mann die 21-Jährige plötzlich attackiert haben. Ihre Begleiterin wollte einschreiten, wurde von dem Mann gewürgt und eine Schlucht hinabgestoßen. Sie sei verletzt, aber ansprechbar, hieß es vonseiten der Polizei.

Touristen stehen auf der Marienbrücke vor Schloss Neuschwanstein. In der Nähe des Schlosses hat ein Mann zwei Frauen angegriffen und verletzt. Eine der Frauen starb.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Angriff in Neuschwanstein: Mann soll Frauen Abhang hinabgestoßen haben

Dem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge soll es zu einem versuchten Sexualdelikt an der 21-Jährigen gekommen sein. „Das ist aber noch nicht belastbar“, sagte der Sprecher. Auch diese soll der Mann den Abhang hinunter gestoßen haben. Die Frau sei nach 50 Metern neben ihrer Begleiterin zum Liegen gekommen. Die 21-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht und sei dann in der Nacht zum Donnerstag gestorben.

Die Polizei bitte Zeugen darum sich mit Hinweisen telefonisch unter der Nummer 0831/99090 zu melden. Außerdem besteht die Möglichkeit Fotos, die durch Besucher am Tattag im Tatortumfeld gemacht wurden und möglicherweise zufällig Opfer oder Täter zeigen, auf dem Media-Upload-Portal der Bayerischen Polizei hochzuladen. Das Media-Upload-Portal ist erreichbar unter https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de.

Schloss Neuschwanstein in Schwangau zählt zu den berühmtesten und meist besuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Jedes Jahr kommen etwa 1,4 Millionen Touristen zum Schloss des "Märchenkönigs" Ludwig II. Mit dem Bau wurde 1869 begonnen. Ludwig II. starb noch vor der Fertigstellung. 1886 wurde Neuschwanstein der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. (fmg/mit dpa)